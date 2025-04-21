京東公開信揭「同業相忌肉搏戰」　直球對決要對手「好自為之」

▲京東旗下外送員遭同行「二選一」施壓，發信拋頂級福利並向對手開戰。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名電商京東近期疑遭同行排擠，其旗下兼職的外送員（外送騎手，下同）在競爭平台上被強迫「二選一」，導致不少外送員收入直降16％至25％，引起底層一陣人心浮動。對此，京東今（21）日釋出《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》，不僅給予旗下騎手「頂天福利」穩住軍心，也譴責對手平台違規行為。

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP，下同）

《北晚在線》報導，京東聲明稱，近期競對平台對兼職外賣騎手強迫「二選一」的行為，事發突然，導致京東平台部分外賣訂單延遲，造成了不良用戶體驗。我們在此向相關用戶表達深深的歉意，自今日起，所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單。

對於旗下外送員收入出現危機，並支持其自由接單的行為，京東連續拋出多項福利政策，包括，所有被競對平台封殺的騎手，京東保證給予足夠單量，確保收入不降；加大全職騎手招聘力度，未來三個月將招聘名額由五萬名提高到十萬名；所有騎手，如有對象，京東可以優先為您的對象安排工作，比如全職快遞員、全職保潔，實現「雙職工（雙薪家庭）」待遇，大幅提高家庭收入；京東集團對兼職騎手永不強迫「二選一」，鼓勵大家在各平台自由接單，保障收入最大化等。

此外，京東也不具名的「警告」某同業平台稱，你可以十幾年不為任何一名騎手繳納五險一金；你可以用強大的算法對騎手極盡壓榨之能事；你可以長期對騎手事故率超過快遞小哥三倍以上的安全問題置若罔聞；你可以在約 60% 以上門店都不賺錢的餐飲行業賺取千億利潤，絲毫不顧餐飲從業者的艱辛和掙扎；你還可以在超過 40% 毛利的幽靈外賣暴利驅使下，縱容和鼓勵幽靈外賣大行其道，絲毫不顧忌消費者的食品安全……。

京東強調，當你今天竟然為了維護自己的壟斷地位，為了自己的商業利益，對數百萬名底層騎手們再次進行二選一，讓他們的收入大幅降低，「你們忘了老祖宗的一句話：水能載舟亦能覆舟。望你們好自為之！早日回頭是岸！」