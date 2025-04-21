　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

京東公開信揭「同業相忌肉搏戰」　直球對決要對手「好自為之」

▲京東旗下外送員遭同行「二選一」施壓，發信拋頂級福利並向對手開戰。（圖／翻攝微博）

▲京東旗下外送員遭同行「二選一」施壓，發信拋頂級福利並向對手開戰。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名電商京東近期疑遭同行排擠，其旗下兼職的外送員（外送騎手，下同）在競爭平台上被強迫「二選一」，導致不少外送員收入直降16％至25％，引起底層一陣人心浮動。對此，京東今（21）日釋出《致全體外賣騎手兄弟們的公開信》，不僅給予旗下騎手「頂天福利」穩住軍心，也譴責對手平台違規行為。

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP）

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP，下同）

《北晚在線》報導，京東聲明稱，近期競對平台對兼職外賣騎手強迫「二選一」的行為，事發突然，導致京東平台部分外賣訂單延遲，造成了不良用戶體驗。我們在此向相關用戶表達深深的歉意，自今日起，所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單。

對於旗下外送員收入出現危機，並支持其自由接單的行為，京東連續拋出多項福利政策，包括，所有被競對平台封殺的騎手，京東保證給予足夠單量，確保收入不降；加大全職騎手招聘力度，未來三個月將招聘名額由五萬名提高到十萬名；所有騎手，如有對象，京東可以優先為您的對象安排工作，比如全職快遞員、全職保潔，實現「雙職工（雙薪家庭）」待遇，大幅提高家庭收入；京東集團對兼職騎手永不強迫「二選一」，鼓勵大家在各平台自由接單，保障收入最大化等。

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP）

此外，京東也不具名的「警告」某同業平台稱，你可以十幾年不為任何一名騎手繳納五險一金；你可以用強大的算法對騎手極盡壓榨之能事；你可以長期對騎手事故率超過快遞小哥三倍以上的安全問題置若罔聞；你可以在約 60% 以上門店都不賺錢的餐飲行業賺取千億利潤，絲毫不顧餐飲從業者的艱辛和掙扎；你還可以在超過 40% 毛利的幽靈外賣暴利驅使下，縱容和鼓勵幽靈外賣大行其道，絲毫不顧忌消費者的食品安全……。

京東強調，當你今天竟然為了維護自己的壟斷地位，為了自己的商業利益，對數百萬名底層騎手們再次進行二選一，讓他們的收入大幅降低，「你們忘了老祖宗的一句話：水能載舟亦能覆舟。望你們好自為之！早日回頭是岸！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／邱瓈寬獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定
最猛金融股！　盤中勁揚8%
黃金飆天價刷新高！　銀樓老闆：股災畢業生錢進金市
黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起
高雄人超熱情！訂單排到明天　飯糰老闆舉牌鞠躬感謝
「網紅洋媳婦」猝逝！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉
台積電美國廠虧損143億！　南京廠大賺260億
飯糰店一早人潮爆滿！　1天份量「不到3hrs完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

內捲嚴重、文化標準差異　陸廠承認：出口轉內銷「非常困難」

「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉

京東公開信揭「同業相忌肉搏戰」　直球對決要對手「好自為之」

熱播電視劇驚見「自己出鏡」！當事妹子不知情：竟然還配上台詞

美擬施壓「二級關稅」　陸警告各國：最終兩頭空

嗆各國若配合美「犧牲中方利益」　陸官方：將對等地採取反制措施

5歲童罕病離世器捐救5人　母忍悲痛：兒說要像英雄保護世界

幫西施犬洗澡！下秒狗狗「耳朵掉了」　飼主嚇到腿軟

關稅戰「衝擊」台灣百姓受害　賴正鎰：最快一年影響房市價格

陸高速公路「突破大洞」　貨車摔入彈飛「駕駛當場身亡」

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

內捲嚴重、文化標準差異　陸廠承認：出口轉內銷「非常困難」

「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪　陸籍夫機場下跪道歉

京東公開信揭「同業相忌肉搏戰」　直球對決要對手「好自為之」

熱播電視劇驚見「自己出鏡」！當事妹子不知情：竟然還配上台詞

美擬施壓「二級關稅」　陸警告各國：最終兩頭空

嗆各國若配合美「犧牲中方利益」　陸官方：將對等地採取反制措施

5歲童罕病離世器捐救5人　母忍悲痛：兒說要像英雄保護世界

幫西施犬洗澡！下秒狗狗「耳朵掉了」　飼主嚇到腿軟

關稅戰「衝擊」台灣百姓受害　賴正鎰：最快一年影響房市價格

陸高速公路「突破大洞」　貨車摔入彈飛「駕駛當場身亡」

毒癮戲太慘！李運慶自虐「鐵鏈鎖工廠」　70年資深演員心疼痛哭！

飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

快訊／2縣市亮「高溫黃色燈號」　上看36度

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

快訊／邱瓈寬纏訟8年獲恩師遺產　起訴裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成　每股領5元盤中勁揚8%

牛頭梗散完步回家　自己「叼罐頭找媽」要加菜她超傻眼

奇美博物館親子音樂會6／7登場　早鳥開賣聽「睡美人」說故事

台大醫院外牆「整排鷹架倒塌」　院方：無人員受傷

被任天堂告...《幻獸帕魯》反擊細節曝　舉多款遊戲主張專利無效

棒棒堂訪問到一半　威廉石門水庫沒拉XD

大陸熱門新聞

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

幫西施犬洗澡！下秒狗狗「耳朵掉了」飼主嚇到腿軟

「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人赴華奔喪 陸籍夫機場下跪道歉

做工9年存800萬！搬磚工：這收入很正常

上天入海都OK！　全球最大兩棲飛機「鯤龍」獲准進入市場

5歲童罕病離世器捐救5人　母忍悲痛：兒說要像英雄保護世界

嗆各國若配合美「犧牲中方利益」　陸商務部：反制！

女記者面前突跪倒！宇樹G1機器人瞬間復活

關稅戰衝擊物價漲　賴正鎰：最快一年影響房市價格

陸「最高爛尾樓」　停擺10年終於要復工

兩男不想買單「比賽裝睡」　他憋不住尿付錢了

熱播電視劇驚見「自己出鏡」！妹子：還配上台詞

陸22歲女與男友「外面蹭一蹭」　檢查竟然懷孕了

陸高速公路「破大洞」　貨車駕駛當場身亡

更多熱門

相關新聞

前妻上了別人車　外送員擋在前方遭撞倒提告

前妻上了別人車　外送員擋在前方遭撞倒提告

何姓外送員在屏東市民生路遇到前妻坐上他人自小客車，進而發生糾紛，他以機車擋住車輛結果遭撞倒，過程被民眾po網；轄區屏東警分局今(20)日表示，何姓機車騎士已向警方報案，提出傷害罪嫌告訴，警方將傳訊自小客車駕駛到案說明，釐清案情後函送法辦。

313萬存股族嗨領！10檔金融股東會紀念品一表看　6金控開獎

313萬存股族嗨領！10檔金融股東會紀念品一表看　6金控開獎

台南外送員起貪念竊餐　法院判罰並追償餐費

台南外送員起貪念竊餐　法院判罰並追償餐費

王品股東會大禮包加碼！　星展銀助攻總價值升至4000元

王品股東會大禮包加碼！　星展銀助攻總價值升至4000元

4大百貨卡位台中市　網友諷沒新意：希望對得起房價

4大百貨卡位台中市　網友諷沒新意：希望對得起房價

關鍵字：

京東外送員競爭福利排擠騎手外賣平台

讀者迴響

熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

紐時：川普將動手「改組國務院」

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下周邊房產封口

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面