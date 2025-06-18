賴清德兩度遞朝野橄欖枝　吳思瑤遺憾黃國昌「沒直播就不會討論」

▲民進黨團幹事長吳思瑤還原總統府聯繫在野黨的時程。圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德邀集在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」，但國民黨主席朱立倫和民眾黨主席黃國昌最終都決定不出席。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）也還原總統府聯繫在野黨的時程，反問有哪裡不夠用心嚴謹？很遺憾國安不敵民眾黨的政黨之私，也遺憾黃國昌沒有直播就不會討論，沒有鎂光燈就難以生存。她也呼籲黃國昌別再政治操作，會持續用愛心、關心和耐心灌溉這株朝野和解的橄欖樹。

民進黨立法院黨團今日上午召開「國安簡報藍白拒出席 國家安全不敵政黨之私？國家利益>政黨利益攏係假」記者會。黨團幹事長吳思瑤表示，事實上賴清德對朝野和解對話伸出的橄欖枝，「這不是第一次」。早在2月10日，賴清德召開中華民國憲政史上第一次五院院際協調，希望解決總預算爭議，這是總統的用心。

吳思瑤說，第二次就是原訂今日上午召開的國安簡報，主題聚焦國家安全，總統相信，唯有釋出充分、完整的國安資訊，才能讓在野黨領袖一起共體台灣國安處境、團結台灣、支持國家。她感嘆，比遺憾更遺憾，此次以藍白拒絕出席來收場。

吳思瑤認為，國民黨跟民眾黨，尤其是民眾黨對總統國安簡報的質疑，但到底這場籌備，真有如黃國昌所說不夠嚴謹、用心，有這樣嗎？回顧整個聯繫事件簿，非常清楚看到，總統府秘書長潘孟安5月21日開始，6次致電國民黨秘書長黃健庭，黃健庭也主動3次回電總統府，經過充分對話協調，都希望能促成這個好事。

吳思瑤指出，潘孟安同等高規格4次致電民眾黨秘書長周榆修，但周榆修半次都沒回電；最後黃國昌選擇用記者會方式回應總統府邀約，做人要有做人的道理，已電不回、已讀不回4次，一再用記者會提出質疑，公開回應，請問這又是什麼樣的誠意？

吳思瑤質疑，有不嚴謹不細緻嗎？總統府嚴謹而細緻的多次溝通致電，在執政黨和國民黨多次密切熱線中可應證，過程也要感謝黃健庭持續奔走，希望讓整個流程符合大家期待。

吳思瑤也舉出，總統府在過程中做出幾個在野黨要求的調整。第一，總統全程出席，這是配合在野黨要求，而總統也誠意以對。第二，為了讓在野黨領袖有充分對話機會，總統府特別將4個簡報時間濃縮，騰出1個小時與2位在野黨領袖充分對話，這也是流程做出調整，總統願意誠意以對，親自與2位在野黨領袖對話交流。

「總統全程出席及交流對談時間都做出調整，這樣的誠意哪裡不夠？」吳思瑤說，總統府唯二沒辦法同意的底線是國安不能公開，公開就不會是機密，因此無法直播。第二，總統府也沒辦法接受所有討論不是扣合著國安，而是要涉及很多政治議題。

吳思瑤又說，既然這是國安簡報，就應當聚焦國安，在野黨要搞政治、大罷免、司法個案，當然跟主題無涉，總統府難以配合的2個項目，就是直播，以及涉及國安以外的諸多主題。

吳思瑤認為，無論如何，總統全程出席，也充分預留對話時間，為何在野黨還要搞政治？黃國昌還要持續進行各種政治操作？國安是國家的，國安沒有顏色，很遺憾國安不敵在野黨、民眾黨的政黨之私，也遺憾黃國昌沒有直播就不會討論，沒有鎂光燈就難以生存。

吳思瑤也說，用這種理由杯葛進行，比遺憾更遺憾，雖然這次橄欖枝沒被收下，但執政黨會持續用愛心、關心和耐心灌溉這株朝野和解的橄欖樹；也再次呼籲，黃國昌不要再政治操作，民眾黨杯葛，是這次國安簡報沒辦法成形的主要原因。

吳思瑤認為，雞蛋裡挑骨頭，實在過頭，小鼻子小眼睛難成大器。柯文哲去年跟蔡英文的見面也是全程閉門會議，為何柯文哲做得到，黃國昌做不到，執意做這些為難國家安全的要求。

黨團書記長陳培瑜則說，黃國昌每次都稱國家利益大於政黨利益，但其表現就是個人利益放在政黨利益之前，根本來不及討論到國家利益，所有的演出都是真的演出，是不是沒有直播就不會演，密談完全違背黃國昌對直播的認識跟想像。

陳培瑜提到，朱立倫今日說希望可以拿回主導權，由藍營舉辦，邀綠白參加。顯然朱立倫搞錯國安簡報定義，事實上，國安議題不是只有大家看到的國軍建制和潛艦等。在國安簡報中，如果總統邀請國安、情報單位，議題將包括日常政治滲透、文化統戰、政治施壓、灰色侵擾等。

陳培瑜不禁要問朱立倫，若真的覺得自己可以當主辦單位，他心中的國安是什麼？認為可以提出的國安資料又是從哪裡來？難道真的要落實中共在地協助人角色？要把中共提供資料真的變成國安簡報可能性？非常遺憾可惜。

陳培瑜強調，國安簡報會議不是台灣獨創，全世界非常多國家有類似會議，都是執政黨邀請在野黨共同討論，都是閉門會議，也沒看過在野黨拒絕參加，用政治算計手段面對國安討論，她呼籲在野黨跟支持者，站出來挺台灣國安、國防。