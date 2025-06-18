藍白拒出席賴清德國安簡報　綠：遺憾看到朱立倫受黃國昌影響

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌最終都表達「不克出席」。對此，民進黨今（18）日回應，朱立倫先前一直公開放話「賴清德我在等你電話」、「什麼時候要朝野會談」，結果看到黃國昌不去國安簡報就不去了，這非常可惜，國安當前，結果不論朱立倫或黃國昌，都將政治考量放在更前面，真的非常遺憾。

綠委王義川批評，黃國昌不去參加國安簡報，朱立倫這個學人精也跟著說不去，「朱立倫，你現在在拼黨主席，這件事情下去你倒了、沒機會了」，本來可以趁這個機會展示自己是台灣最大在野黨黨主席，去跟執政黨主席討論事情，現在縮了還跟在黃國昌後面，會讓多少國民黨員失望？

王義川舉例，假設今天是中華職棒開打，球員都準備上場了，黃國昌帶了一支籃球隊、排球隊、跑馬拉松的衝進來說「為什麼不打籃球？籃球不重要嗎？排球不重要嗎？馬拉松不重要嗎？為什麼現在要打職棒？」賴清德5月20日就說要做國安簡報，5月21日總統府秘書長潘孟安就致電給兩黨秘書長。

王義川指出，且國安簡報是保密，黃國昌就要直播，若要直播大家都不用來，包括習近平都看得到，黃國昌要叫的話可在辦公室開「雙框」直播，黃國昌每天對賴清德叫的內容，賴清德都有聽到，有需要面對面還開直播？

對於國安會報破局，王義川直言，不去就不去，還說為什麼最後只有討論一小時、還有很多議題要討論，但很多議題就改天討論，這次的主題就是國安簡報，到時候就算順黃國昌的意，黃國昌仍會搬出「為什麼是賴清德先致詞」、「為什麼是在總統府」等理由，所以黃國昌就是要作秀，叫你來還不敢來，就是在逃避簡報還找了一大堆理由，不參加就不參加，不要在那邊牽拖。

民進黨發言人吳崢坦言，看到朱立倫受到黃國昌影響決定不參加國安簡報當然覺得遺憾，朱立倫應該要勇敢起來聽聽內在聲音，因為朱立倫其實很想要跟總統會面，朱立倫先前一直公開放話「賴清德我在等你電話」、「什麼時候要朝野會談」，結果朱立倫看到黃國昌不去國安簡報就不去了，這非常可惜，也會擔心朱立倫是否無法自己做決定、受到外部影響，畢竟他是最大在野黨主席。

至於是否有被對岸力量介入，吳崢表示，這當下要有更具體的資訊才能作這樣的指控，不過原訂今天的國安專報內容分別為國防部的「中國軍事擴張與國軍應對」、外交部的「全球外交局勢挑戰」、陸委會「當前中國情勢及兩岸關係挑戰」、國安局「中國混合戰威脅」。

吳崢指出，2小時大部分在討論中國威脅，希望朝野一起應對中國威脅，當在野黨主席紛紛選擇缺席，顯然中共最開心。國安當前，結果不論朱立倫或黃國昌都將政治考量放在更前面，真的非常遺憾。

