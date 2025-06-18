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星宇航空發佈五星榮耀時刻影片「五星定義每趟飛行」　K董：星宇不要做最大，但我們要做最好！

▲▼星宇航空,五星榮耀,K董。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空發佈五星榮耀時刻影片「五星定義每趟飛行」。（圖／星宇航空提供，下同）

生活中心／綜合報導

星宇航空獲頒SKYTRAX 「五星航空」認證，今（18）日透過官方社群平台發布了活動現場榮耀時刻剪輯影片，畫面中除有星宇團隊現身法國巴黎的 SKYTRAX 頒獎典禮現場，由翟健華執行長親手接下航空界最高榮譽「五星航空」獎牌。同時，也加入從開航初期的點滴、疫情期間的堅持，到如今站上國際舞台的高光時刻，影片濃縮了五年的努力與驕傲，同時帶入K董的期勉「我們星宇不要做最大，可是我們期許自己要做最好，所以要不斷挑戰自己、不斷進步」，這番話不僅凝聚了星宇精神，更道出K董的要求與堅持。

▲▼星宇航空,五星榮耀,K董。（圖／星宇航空提供）

▲SKYTRAX 有「航空界奧斯卡」之稱。

SKYTRAX 有「航空界奧斯卡」之稱，評鑑涵蓋機艙舒適度、餐飲服務、地面流程、空服表現等項目，能摘下五星象徵全面達到國際頂尖標準。星宇航空今年首次獲頒 SKYTRAX 「五星航空」認證，成為全球僅11家五星航空之一，也是全球五星航空中，最年輕的航空公司，從2020年開航至今，短短5年即以飛快的成長速度，直闖五星殿堂，全球最佳航空公司排名中從第35名躍升至第18名，各項排名也大大進度：包括「全球最佳商務艙」第7名、「全球最佳商務艙座椅」第5名、「全球最佳商務艙餐飲」第8名、「全球最佳經濟艙座椅」第8名，亮眼的成績表現，也同時獲得「全球最佳卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」第一名。

▲▼星宇航空,五星榮耀,K董。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空獲五星航空評級，由執行長翟健華領獎，SKYTRAX執行長Edward Plaisted頒發榮耀。

星宇航空在去年已獲APEX五星航空肯定，今年再度加碼 SKYTRAX 五星成就，奠定國際一線航空地位，並以「五星定義每趟飛行」作為自我期許，要從每一個細節、每一段旅程，帶給旅客不只是飛行，而是體貼、舒適、值得記憶的飛行體驗。明年二月即將開航的美國鳳凰城航線，亦備受市場期待，屆時星宇航網將涵蓋亞洲與北美共29個城市，搭配新機陸續交付，航網更加完整，服務能量也可望再升級。

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