長榮、星宇獲五星航空認證　3大國籍航空SKYTRAX均上榜

▲長榮航空連續10年獲SKYTRAX五星級航空公司。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

知名航空服務調查機構SKYTRAX公布2025年「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」，長榮航空今年在全球最佳排名拿下第12名，連續10年評選為五星級航空公司；中華航空也進步12名來到第37名；星宇航空則是獲得第18名，更首次拿下五星航空認證。

長榮航空此次除被評選為五星級航空公司，也囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等11個獎項。長榮航空總經理孫嘉明表示，自2016年起連續10年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，能持續贏得這份榮耀實屬不易，感謝全體員工的付出與貢獻。

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長榮航空表示，秉持提供旅客乾淨舒適的客艙環境，因而多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」，讓旅客一上機就彷彿回到家的輕鬆自在。此外，現行提供旅客30分鐘機上免費Wi-Fi服務，自7月起凡是無限萬哩遊會員搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機，都可享有全程免費Wi-Fi服務，非會員在7至9月也可享有此服務。

星宇航空則是開航5周年即獲得「五星航空」評級，此次也獲頒「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎。星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空開航至今5年即獲得 SKYTRAX 五星航空評級，是對全體員工非常大的肯定與鼓舞，將持續擴展航網、優化服務，讓全球旅客感受來自台灣的溫度及精品飛行體驗。

另外，國泰航空此次獲得「全球最佳航空公司」第3名，並連續2年蟬聯「全球最佳經濟艙航空公司」及在3年內第2次獲頒「全球最佳機上娛樂」。國泰航空行政總裁林紹波表示，國泰航空較去年躍升2名，印證致力提供優質卓越的服務，未來仍會精益求精，並努力尋求突破。