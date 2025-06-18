綠推無糖飲料、家電免稅初審通過　王世堅盼擴大範圍：收這些是擾民

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委提案包裝無糖飲料拼免課徵貨物稅，立法院財政委員會今（18）日初審通過《貨物稅條例》修正草案，朝野立委達成免徵共識，另外，對於電視機、電唱機、錄音機、錄影機整體貨物稅收不到1億元，朝野也取得共識刪除；至於電烤箱、音響組合仍高耗能，繼續課徵。綠委王世堅受訪時表示，之所以會課貨物稅，是把這些小家電界定為奢侈品，但小家電已經不是奢侈品，且現在的稅收其實非常低，到去年已經降到11億，收這部分貨物稅其實是一種擾民。

對於3C家電免徵貨物稅的部分，是否應納入更多的家電品項？王世堅認為，八大品項自己都認為應該取消，因為像電視、音響、電烤箱都已經不再是奢侈品，這都是全體民眾日常生活的必需品。更何況小家電現在的稅收其實非常低，從105年還收13億6千萬左右，到去年已經降到11億。所以來收這一個部分的貨物稅，是一種擾民，也阻礙了全體國民的小確幸。

王世堅指出，買個收音機、買個電烤箱，這個都是合理的，都是民生必需品，過去之所以會課貨物稅，是把這些小家電界定為奢侈品，現在早就不是奢侈品了，區區總收一年才11億，占一年總收總稅收3兆1000億元，可以說完完全全微不足道。

王世堅點出，為了這個部分，增加要稅收的人力物力，反而是一種浪費。最主要是擾民，也不要再徒生紛擾。對於民眾的小確幸，政府應該放寬這部分，不要再收了。今天討論的結論只有針對幾項免徵，加起來大概1億多元，大概維持了還有10億元要繼續收，就是有2個大項，包括剛剛講的電烤箱。

王世堅也喊話，希望再接再厲，這個部分會繼續在財政委員會繼續來努力。財政部當然它基於負責全國的稅收，大原則就是說要取消任何的稅收要考慮稅損，也要找到替代財源。稅損就剛剛跟大家報告的，就算全部小家電取消也一年也才11億元，占總稅收真的是微不足道，所以稅損非常的低。

替代財源部分，王世堅直言，既然稅損非常的低，根本不必考慮到所謂的替代財源，才11億而已啊。更何況今天通過的只有大概1億元左右，電視、收音機這些而已。