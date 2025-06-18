藍白拒賴清德國安簡報邀請　綠委嘆可惜：違反在野黨過去主張

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌最終都表達「不克出席」。對此，綠委賴瑞隆今（18）日受訪時表示，由總統來邀請共商是非常好做法，可惜在野黨領袖有很多疑慮跟擔憂，因此不能成行，在野黨從去年就呼籲三方會談，現在總統邀約了卻又不去，國人都看在眼裡，希望在野黨以台灣優先，有開始談就是好事。

賴瑞隆表示，國民黨跟民眾黨一直希望總統跟兩黨坐下談，這次是很好機會，總統釋出善意邀請兩黨領袖跟秘書長，一起到總統府談，當然涉及到國安機密無法公開，但坐下來談就是好事，閉門會議中相信總統也會給予回應，這是非常好溝通機會，也是藍白兩黨所提議的。

賴瑞隆指出，總統已經釋出善意，藍白兩黨以各種理由推掉，非常可惜，這也違反過去藍白兩黨主張，當台灣面臨中國滲透威脅時，台灣內部的溝通團結會更重要，當總統邀請兩黨主席到總統府會談、國安簡報，展現相當高的誠意，台灣確實面臨相當多威脅。

對於總統邀請國安簡報，賴瑞隆表示，美國、歐洲、日本、澳洲各國都採用類似方式，由執政黨或總統邀請在野黨領袖了解國安，特別這幾年中共威脅增加，由總統來邀請共商是非常好做法，可惜在野黨領袖有很多疑慮跟擔憂，因此不能成行，希望放下這些顧慮，可以很快時間內促成三方交流跟國安會談，對國內團結很重要。

賴瑞隆也呼籲，期盼下次邀約時，朱立倫跟黃國昌能做好準備，共同參與會議，知無不言、言無不盡，見面坐下來就是很好的起步跟開始，不要有個人跟黨派的思考，總統有高度善意跟誠意，大家應該團結一致對外，這是人民的期待跟要求。

至於黃國昌質疑共商國是變國安簡報，賴瑞隆感嘆，台灣確實面臨相當多挑戰，包含中共軍演、共諜滲透、相關情報攻擊等等，還有美國關稅戰引起國際經貿情勢變化，這些都是挑戰，總統邀請兩黨主席到總統府聽國安簡報，也是希望分享最新狀況，這些都是極機密的資訊，總統願意分享就是希望藍白主席能體認到當前國家處境，大家團結對外，這立意是良善的。

賴瑞隆認為，閉門會議後有很多談話空間，有其他訴求都可以提出，總統已經安排將近兩個小時，應該可以充分討論，所有重大議題也是國安相關，都可以提出，包括朱立倫、黃國昌可以放寬心胸，坦然接受邀約，任何議題當然可以談，難道要講什麼會被阻止？不必設限這麼多。

賴瑞隆指出，顧慮一堆當然就不敢赴約，在野黨從去年就呼籲三方會談，現在總統邀約了卻又不去，國人都看在眼裡，希望在野黨以台灣優先，有開始談就是好事。

