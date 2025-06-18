國安簡報破局　趙少康批「國民黨也有問題」：應先跟民眾黨商量

▲談及國安簡報，趙少康認為藍白應先商量。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府邀請在野黨領袖出席國安簡報，因國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌不出席而破局。前中廣董事長趙少康今（18日）受訪時直言，國民黨也有問題，早就認為國民黨接到總統府電話應該先跟民眾黨商量，但好像雙方也沒有溝通，尤其這種事情，國民黨跟民眾黨更要小心被分化；另外，趙少康更說，其實他的心裡也覺得朱立倫根本不該去。

被問到怎麼看昨天國安簡報確定破局，總統府秘書長潘孟安跟在野的通聯紀錄曝光，某程度來說在野的訴求，府方沒回應？趙少康說，這種重大會面事先溝通很重要，但顯然事先沒什麼溝通，且應該提早說，哪有上週通知，結果扣掉假日只有三個工作天，「大家都很忙，誰有這時間保留等你來召集？要吃什麼應該也要先規劃吧！」總統跟主席之間的重要活動就應該事先溝通，「我們有這個議程，你有什麼意見、你有什麼建議，大家來討論，看起來都沒有啊！」甚至最後看起來，黃健庭是希望09:00至09:30這段時間可以公開，結果總統府也不同意。

趙少康又說，「我覺得國民黨也有問題啦！」自己很早就認為國民黨接到電話應該先跟民眾黨商量，但好像雙方也沒有溝通；國民黨一開始表達想去，但民眾黨說不去後，國民黨也開記者會說不去，「我覺得溝通非常重要」，尤其這種事情，國民黨跟民眾黨要小心被分化，「事實上總統府就是想分化」，就像國民黨說不去後，總統府說國民黨還是比較好，至少祕書長有通電話，反而民眾黨則沒有回電，這都是在分化。

趙少康坦言，「其實我的心裡也覺得說朱立倫不該去」，朱要去要想清楚怎麼進去總統府、怎麼出來總統府，不要傻傻進去，結果灰頭土臉跑出來。他說，國安議題在立法院就可以討論，也可以開秘密會議，「總統邀在野黨主席不只是國安，你是要討論整個國家大政」，除了兩岸，關稅問題、烏俄戰爭、以巴衝突對能源的影響，這才是這層次要討論的問題，國安有什麼好討論，誰不知道國家安全很重要？誰不知道兩岸之間很緊張？都知道啊！只是解決方法有不同，大家都愛台灣，所以從某個角度來看，這是個假議題，是要凸顯在野黨不重視國安。

趙少康認為，除了國安外，其他應該都要全程開放，但如果國安不開放，至少前面半個小時要開放，因為在野黨也很怕被設計，國民黨又怕不去被扣帽子、被說不注重國安，所以國民黨一開始不敢說不去，只好等到民眾黨說不去，國民黨隨之說不去。