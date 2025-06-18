「戰鬥藍」反罷免621大造勢！　預計破萬人、館長陳之漢將出席

▲戰鬥藍將於6/21舉辦首場反罷免造勢大會，趙少康召開記者會說明。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免將進入第三階段投票，國民黨主席朱立倫日前啟動「愛國者行動」三部曲，宣示全黨將進入戰鬥狀態。前中廣董事長趙少康今（18日）召開記者會指出，預計中央選舉委員會將於6月20日公布罷免投票日，因此「戰鬥藍」將於6月21日下午4點在台北市榮星花園舉辦北北基「反惡罷團結大會」，以拉抬藍營反罷免氣勢。

趙少康介紹，出席人員將包含網紅「館長」陳之漢、民眾黨立委張啟楷、國民黨主席朱立倫、台北前市長郝龍斌、立委謝龍介、台北市黨部主委戴錫欽、黨外聯盟發起人鄭麗文、李孝亮及國民黨北北基地區立委等人。趙少康補充，台北市長蔣萬安因出訪行程將缺席、新北市長侯友宜則待下一次於新北市舉辦造勢大會再邀請。

趙少康表示，這只是中選會決定罷免投票日期後，「戰鬥藍」的第一場反罷免大型造勢活動，光是榮星花園前方的音樂台就能坐到約3000人，而周邊範圍更能擠到7、8000人，他們希望有足夠的人來參加展現氣勢。

趙少康續指，反罷免是一個有趣的事情，選舉是有對手的，雙方會積極講自己的好，就是選自己支持的人，各喜各愛，仇恨感沒那麼強；但反罷免是沒有對手的，罷免方只負責講對方的不好，極盡醜化、汙衊之能事，所以仇恨感是很強的。

