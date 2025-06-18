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從零開始到全國第一！　台南學子以流利大埔腔勇奪全國客語口說藝術首獎

▲台南市安平區億載國小勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組第一名，以流利的大埔腔驚豔全場。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市安平區億載國小勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組第一名，以流利的大埔腔驚豔全場。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市深耕本土語文教育，再創全國佳績！在教育部主辦的「113學年度全國中小學客家藝文競賽總決賽」中，安平區億載國小勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組第一名，以流利的大埔腔驚豔全場。

永康區崑山國小與新化區大新國小也分別在「戲劇類」與「歌唱類」拿下第二、第四名，展現台南非客庄卻能蓄勢綻放的語文教育能量。

市長黃偉哲表示，雖然台南非屬《客家基本法》列定的客家重點發展區，但在口說藝術、戲劇與歌唱等面向皆奪得全國前段名次，足見長期本土語言教學的深厚基礎。他也強調，這樣的成果不僅讓人欣喜，更是對學生與師長們努力耕耘的最大肯定。

教育局長鄭新輝指出，億載國小長期投入大埔腔教學，從校本課程、社團培育到競賽培訓，皆有系統推展，讓非客籍學生陳聘淳、鄭詠澤能從二年級起一點一滴扎根，如今能以純熟口說藝術奪下全國冠軍，背後更離不開指導老師吳彩雯的耐心與專業。崑山國小則以原創劇《葛藤救客背帶情》打動評審，展現語言與戲劇兼具的創意實力；校長王文玲也表示，未來將持續推動客語教學，讓孩子在舞台上發光發熱。

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