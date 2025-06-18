5G教學領航　台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

▲台南16校參與教育部5G新科技教學成果展，勇奪22項大獎，展現科技教學實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部6月13日舉辦「114年5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會」，全國158所學校參與成果發表，台南市16校表現亮眼，一舉奪下22個獎項，囊括「VR教學實踐獎」、「元宇宙教學實踐獎」、「全勤優秀獎」等9大類獎項，為六都中獲獎率最高縣市。

台南市長黃偉哲表示，台南長期耕耘5G科技教學，不僅提供資源也與教師團隊共創課程，成績斐然，體現科技教育落地成果。

台南各校推動新科技教學方式各具創意與深度。土城國小以「鱻魚之龍爭虎鬥」及「海洋之歌，森林之舞」等元宇宙課程獲得6項大獎，為本次最大贏家。崇明國小、河東國小、長安國小分別以《海洋奇緣》、《酸鹼魔法屋》、《玩樂之聲Plus》等VR教材推動沉浸式學習，並導入POE與四學策略，提升學生理解與應用能力。成功國小則透過虛擬實境還原台灣縣署歷史場景，結合在地文化與科技，培養學生歷史感與科技素養。

教育局長鄭新輝指出，5G與VR、XR、教育元宇宙等技術的導入，正翻轉教學方式，台南也積極建構XR數位共學中心，與國立雲科大合作開發《紫斑蝶大蒐秘》等教材，推動跨校共學與城鄉資源共享。崇明國中、三股國小、東光國小等校亦因教學推動與貢獻獲獎肯定，數位學習推動辦公室團隊亦共同獲得「最佳支持獎」。未來市府將持續擴大教師專業培訓，打造全國新科技教育的領航典範。