　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

5G教學領航　台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

▲台南16校參與教育部5G新科技教學成果展，勇奪22項大獎，展現科技教學實力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南16校參與教育部5G新科技教學成果展，勇奪22項大獎，展現科技教學實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部6月13日舉辦「114年5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會」，全國158所學校參與成果發表，台南市16校表現亮眼，一舉奪下22個獎項，囊括「VR教學實踐獎」、「元宇宙教學實踐獎」、「全勤優秀獎」等9大類獎項，為六都中獲獎率最高縣市。

▲台南16校參與教育部5G新科技教學成果展，勇奪22項大獎，展現科技教學實力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南長期耕耘5G科技教學，不僅提供資源也與教師團隊共創課程，成績斐然，體現科技教育落地成果。

▲台南16校參與教育部5G新科技教學成果展，勇奪22項大獎，展現科技教學實力。（記者林東良翻攝，下同）

台南各校推動新科技教學方式各具創意與深度。土城國小以「鱻魚之龍爭虎鬥」及「海洋之歌，森林之舞」等元宇宙課程獲得6項大獎，為本次最大贏家。崇明國小、河東國小、長安國小分別以《海洋奇緣》、《酸鹼魔法屋》、《玩樂之聲Plus》等VR教材推動沉浸式學習，並導入POE與四學策略，提升學生理解與應用能力。成功國小則透過虛擬實境還原台灣縣署歷史場景，結合在地文化與科技，培養學生歷史感與科技素養。

▲台南16校參與教育部5G新科技教學成果展，勇奪22項大獎，展現科技教學實力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，5G與VR、XR、教育元宇宙等技術的導入，正翻轉教學方式，台南也積極建構XR數位共學中心，與國立雲科大合作開發《紫斑蝶大蒐秘》等教材，推動跨校共學與城鄉資源共享。崇明國中、三股國小、東光國小等校亦因教學推動與貢獻獲獎肯定，數位學習推動辦公室團隊亦共同獲得「最佳支持獎」。未來市府將持續擴大教師專業培訓，打造全國新科技教育的領航典範。

▲台南16校參與教育部5G新科技教學成果展，勇奪22項大獎，展現科技教學實力。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宥勝爆離婚後...林慈惠首曝互動
北市女當街遭強拉　帥氣男星出手神救援
黃國昌轟「沒當過律師不懂實務」　苗博雅反擊：高中生都知道不對
黃呂錦茹崩潰痛哭　開不了口認罪：我會死在獄中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

5G教學領航　台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

小北百貨推亮黃防災包　聯手日台專家打造實用避難包

把握治療時機　鐘育志：A脊髓性肌肉萎縮症不再是無藥可治絕症

國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　肯定展現「We Serve」正能量

日月潭推廣水域安全和綠色旅遊　動員百人划SUP立槳清除潭面垃圾

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

林班保育治理兼顧生態　林保署首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

企業攜手做公益！新北推「一企趣服務」　志工體驗熱情響應

新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【烏龜翻】高雄白車遭撞翻「排氣管狂竄濃煙」！路人全衝上前救援

【猴大膽！】台中潑猴跳上桌搶陽春麵吃...還配滷味　當自己家畫面曝

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

【成功搶命】新北男突倒地無呼吸　巡邏警路過CPR！消防接力救回

5G教學領航　台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

小北百貨推亮黃防災包　聯手日台專家打造實用避難包

把握治療時機　鐘育志：A脊髓性肌肉萎縮症不再是無藥可治絕症

國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　肯定展現「We Serve」正能量

日月潭推廣水域安全和綠色旅遊　動員百人划SUP立槳清除潭面垃圾

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

林班保育治理兼顧生態　林保署首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

企業攜手做公益！新北推「一企趣服務」　志工體驗熱情響應

新北號召全民植樹抗乾旱　拍照上傳抽500元農漁好禮

基隆免費語言治療中心揭牌　謝國樑推「先行介入」機制

印泥火山大規模噴發！日氣象廳憂「海嘯影響日本」

5G教學領航　台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

小北百貨推亮黃防災包　聯手日台專家打造實用避難包

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！　女兒順利生下寶寶

好慘！NBA決賽歷史首見　溜馬哈利伯頓寫「大三零」紀錄

國際火線／《繁花》裡東京一夜：玲子的戀戰守策

南韓「顏值暴徒」正妹奪啦啦隊女王　擊敗李珠珢、李多慧

強攻水面無人載具戰力　雷虎科技+碳基科技+龍德造船進行動態展示

把握治療時機　鐘育志：A脊髓性肌肉萎縮症不再是無藥可治絕症

粉碎機奪命現狀曝！孝子右腿遭捲入變形身亡　父母搥胸哭紅眼

地方熱門新聞

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

把握治療時機　鐘育志：SMA不再是無藥可治

貨車拖行小黑狗　動防所出手了

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光

國際獅子會世界總會長　拜會300 B3區　

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

林保署林班保育治理工程首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

日月潭動員百人划SUP立槳淨潭推廣綠色旅遊

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

新北推「一企趣服務」　志工體驗熱情響應

5G教學領航台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

台南文化局科長被爆料公車私用林燕祝要求查處

更多熱門

相關新聞

台南文化局科長被爆料公車私用林燕祝要求查處

台南文化局科長被爆料公車私用林燕祝要求查處

台南市議員林燕祝17日質詢揭發台南市文化局某位科長，長期將公務車當私人座車開，民眾提供的檢舉資料顯示，從2025年3月25日晚上6時47分開走公務車，到3月27日下午1時41分，才歸還水交社文化園區，連續私自使用公務車二天二夜，5月7日和5月19日，又分別連續開公務車一天一夜才歸還。

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷市府追查不到的黑數還有多少？

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷市府追查不到的黑數還有多少？

毒駕4年暴增百倍林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

毒駕4年暴增百倍林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

台南永康疑油漬釀禍！2騎士打滑摔傷

台南永康疑油漬釀禍！2騎士打滑摔傷

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

關鍵字：

5G教學領航台南

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

嬤買錯座位拒入席！交響樂團怒退場整場傻眼

狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上

宥勝爆離婚後「妻首曝互動」回擊網友：呈現真實人生

檢舉館長！王浩宇嗆「浩宇報仇，一天到晚」

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

人妻被嫌胸部小　租屋偷吃鹹濕對話被抓包

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

北市女當街遭強拉　帥氣男星出手救人

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

衛報：3個憤怒老人危及世界　恐讓我們全部喪命

明天中南部午後防大雨　未來一周全台上看34度

網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳

更多

最夯影音

更多

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面