堅不認罪黃呂錦茹續押禁見　吳宗憲嘆：我已是司法外行人

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署日前偵結罷免民進黨立委吳思瑤和吳沛憶不實連署案，並起訴國民黨北市黨部主委黃呂錦茹在內等5人。北檢也在昨日將黃呂錦茹等在押3名被告移審台北地院，並於晚間裁定羈押禁見。國民黨立委吳宗憲今（18日）對此無奈感嘆，司法在這一年對於涉及政治案子的做法，自己已經是外行人，這些在司法實務上都是極為罕見。

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

黃呂採無罪答辯，強調並無指示抄寫黨員名冊，仍遭羈押。對於過往偽造文書、涉及個資法的案件，是否都有這麼嚴重？吳宗憲表示，絕對是極度罕見，這一年來司法的做法，從過去做法都是極為罕見，但也沒有違法，只是檢察官或法官的起訴羈押裁定在過往實務上，是非常罕見。

「我現在已經是司法外行人！」吳宗憲感嘆，在司法第一線工作24年期間，司法在這一年對於涉及政治的案子做法，自己已經是外行人，已經讓無法判斷為什麼是這樣的結果，但也尊重司法，期待司法能持平看待每一個案子。他也認為，法官、檢察官的做法都合乎我國刑事訴訟法規定，但過往非常罕見會有這樣的結果，「起訴了就應該沒有串證、逃亡風險，為什麼要繼續羈押？」可能要看卷證資料，因為他沒看過無法評論。

被問到對於「國安簡報」破局，總統府說到國民黨有積極溝通，但民眾黨卻一直扯後腿，是否在藉機分化藍白合，吳宗憲則說，現在民進黨近日的做法很明顯，是在貶民眾黨、拉高國民黨，就像2024年總統選戰一樣，調配藍白水位，希望40%鐵票拿到後，藍白各拿30%，民進黨沒有真正為國家做事，只在想如何維繫執政權。

吳宗憲強調，總統府要在野黨去聽簡報，也該告訴在野大概狀況是什麼，但卻都不講清楚，都神神秘秘，還放任發言人在外造謠，根本沒有誠意，因此最後被兩位黨主席拒絕也不是沒有原因，若希望合作、坐下來談，大家就應該展現誠意，而不是一手握握手，另一隻手在下毒手，執政泱泱大黨真的不要再做這些事情。