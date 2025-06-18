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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝最新罷免民調「北市五藍委四危」　黃暐瀚：徐巧芯最為危險

▲台北市長蔣萬安與國民黨立委在花博合體。（圖／記者崔至雲攝）

▲台北市長蔣萬安與國民黨北市5位立委合體。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，台北市5藍委更被罷團視為頭號目標。對此，媒體人黃暐瀚今（18日）分析最新民調，北市5藍委在「一定會去投票」的選民意見，僅羅智強反罷免高於支持罷免，其餘4位皆是支持罷免比例較高。他強調，簡單地說，五藍委，四危，除了羅智強之外，另外四位都很可能會被罷掉，又以徐巧芯最為危險，因為徐是五人中唯一一位，在「不管會不會去投票」族群中，支持罷免也多於反對的（45.9 vs. 42.9），民調結果對國民黨相當不利。

黃暐瀚貼出多張民調圖卡表示，鏡新聞昨天公布罷免民調，結果對國民黨「非常不利」。儘管社會普遍不支持「大罷免」，但得投進票匭的意見才有計算價值，他以「一定會去投票」的選民意見分析。

黃暐瀚指出，支持罷免王鴻薇的有55.4%、反對罷免36.9%，差距18.5個百分點。支持罷免李彥秀的有52.8%、反對罷免43.5%，差距9.3個百分點。支持罷免徐巧芯的有60.5%、反對罷免38.9%，差距21.6個百分點。支持罷免賴士葆的有60.6%反對罷免 38%，差距22.6個百分點。

黃暐瀚再指，支持罷免羅智強的有44%、反對罷免51.8%，反對罷免高於罷免7.8個百分點。簡單地說，北市五位國民黨立委，除了羅智強之外，另外四位都很可能會被罷掉，而其中又以徐巧芯最為危險。

黃暐瀚分析，因為徐巧芯是五人中唯一一位，在「不管會不會去投票」的族群中，支持罷免多於反對的（45.9 vs. 42.9），其餘四人都是「反對多於贊成」。

最後，黃暐瀚強調，由於這份民調的藍綠採樣比為「綠29.2 藍23.6」，差距不到6%，但民調結果卻對藍委相當不利，後續民意的發展，值得觀察。

▼鏡新聞北市5藍委罷免民調。（圖／鏡新聞民調提供）

▲▼鏡新聞北市5藍委罷免民調。（圖／鏡新聞民調提供）

▲▼鏡新聞北市5藍委罷免民調。（圖／鏡新聞民調提供）

▲▼鏡新聞北市5藍委罷免民調。（圖／鏡新聞民調提供）

▲▼鏡新聞北市5藍委罷免民調。（圖／鏡新聞民調提供）

▲▼鏡新聞北市5藍委罷免民調。（圖／鏡新聞民調提供）

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。2025年6月14日~6月15日，調查戶籍於臺北市第三、四、六、七、八立委選區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：以市話調查，共完訪1,340人，第三選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.89％；第四選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.58％；第六選區在90％信心水準下抽樣誤差正負5.35％；第七選區在90％信心水準下抽樣誤差正負5.32％；第八選區在90％信心水準下抽樣誤差正負5.18％。調查抽樣方法採用採用市話訪問，市話使用行政區電話比例進行分層抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對依內政部最新人口資料，針對性別、年齡及戶籍所屬選區採用多重反覆加權（Raking）。

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