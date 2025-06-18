竹縣工廠氣爆釀2死「非意外」　她揭高官收賄案：年年收錢放水勞檢

▲新竹縣勞工處爆貪污弊案。（圖／調查局提供）



記者杜冠霖／台北報導

新竹縣府近年爆出多起涉貪案，新竹地檢署昨偵結起訴勞工處長劉家滿、副處長林東山，兩人涉嫌收受遠東新世紀股份有限公司許姓公關顧問賄賂，淪為遠東公司門神，當遠化面臨勞檢等違法裁罰時放水免罰。對此，時代力量黨主席王婉諭17日表示，縣府2位高官每年收受高額禮券、放水勞檢，十年已有6位員工在該廠房失去性命，每次勞檢卻都在縣府手上不了了之，新竹縣府短短兩年內有四起貪汙案，這已不是哪位官員的問題，而是整個縣府文化出了問題。



王婉諭表示，今年二月，新竹縣遠東新埔廠發生嚴重氣爆，2位勞工當場身亡、19人受傷，很多人問：「怎麼會這樣？」自己那時也心想，這是疏失、意外嗎？直到看到檢察官正式起訴後，我才知道：這根本不是單純的意外，而是一場經年累月、被制度默許的貪污犯罪、錯誤人禍。

王婉諭指出，起訴書揭露真相。新竹縣政府的兩位高官勞工處處長和副處長，自2020年起，每年春節前後，陸續收受遠東公司提供高額百貨禮券，作為對他們「協助處理案件」的回報。2022年，遠東因違法加班遭承辦人裁罰，處長親自簽字「不處分」；2023年，類似的違法事件發生，罰單發出來後，他們要求承辦撤回結案；其他案件，像仟崧家園、芊馨園護理之家，也在類似情況下「免罰處理」。

王婉諭直言，原本該罰的、該改的、該保護的勞工，全被這兩個人簽個字就「撤案」了。遠東新埔化纖廠本就惡名昭彰，自2015年以來，他們遭勞動部裁罰43次，累計罰鍰881萬元，十年間已有6位工人在這座廠房失去生命，但幾乎每一次，這些違法的勞檢結果，到新竹縣政府的手上都「不了了之」。

王婉諭指出，這些工安事故中，原本可以提前發現的危險，都被一一放過了。原因，就是因為勞工處的高官們，早就習慣收下那一疊疊禮券，像是在過年收紅包一樣自然。但這在中國國民黨完全執政的新竹縣，卻是常態。豐邑發生天坑案，背後揪出楊文科縣長、工務處長涉貪；新埔氣爆案，揪出勞工處長涉貪。不過短短兩年內，新竹縣政府就有四起貪污案。

對於新竹縣府近年爆發多起貪瀆案，王婉諭質疑，到底背後還有多少政商勾結、貪污腐敗的利益結構？這已不是哪位官員的問題，而是整個縣府的文化出了問題。人民的權益，永遠比不上官員放入口袋的利益。新竹縣府，值得更好、更乾淨的政治環境，迫切需要改變的時刻，真的到了。