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防堵中俄侵略！　北約秘書長籲「國防GDP占比看齊美國」

▲北大西洋公約組織秘書長呂特。（圖／路透）

▲北大西洋公約組織秘書長呂特。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）17日在加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行的七大工業國集團（G7）峰會上，再度強調提高國防開支對抗中俄威脅的重要性。他指出，唯有各成員國加大投資軍備，才能有效防堵中國與俄羅斯日益明顯的擴張野心。

根據《加拿大廣播公司》（CBC）報導，峰會第2天聚焦外交與國防議題，呂特表示「相當有信心」加拿大及其他北約成員將達成既定的國防預算目標。他強調，當對手正在迅速擴充軍力之際，「我們必須保護自己，防止來自俄羅斯與中國的威脅。」

呂特直言，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的戰略難以預測，因此北約應為各種可能情境預做準備，「要確保俄羅斯永遠不敢對我們發動攻擊」。他進一步警告，中國當前正在加速武裝，「他們不是為了閱兵而建軍，而是準備在台灣等地有所行動。」他明確指出，「台灣是中國的直接目標」。

根據目前北約標準，各成員國的國防開支應達到國內生產毛額（GDP）的2%。峰會召開前，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與呂特進行雙邊會談，卡尼承諾今年加拿大將達成2%國防開支目標。呂特表示，現行目標或許足以因應現況，但為了未來5年的安全環境，「提高」這個基準將是必要之舉。

由於中東局勢惡化，美國總統川普（Donald Trump）已於16日晚間提前離開峰會，與呂特未能會面。儘管如此，呂特仍強調，川普對北約的承諾「毫無疑問」，他也希望其他成員國效法美國，將國防預算提升至與美方「看齊」的水平。目前美國的國防支出占GDP的比重約為3.4%。

事實上，呂特今年5月曾提議，北約應將成員國國防支出目標提高至GDP的3.5%，並額外撥出1.5%用於其他安全事務。此項提案預計在6月底於荷蘭海牙舉行的北約峰會中，進行正式討論與決議。

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