以色列警告伊朗：最快明天「有驚喜」　比真主黨呼叫器爆炸更可怕

▲ 萊特警告，以色列對伊朗行動還有「驚喜」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）預告，對伊朗行動 「會有驚喜」，強調以色列阻止伊朗發展軍力的決心。美國總統川普也預料未來2天內情勢不會明朗，認為以色列不會放緩攻勢，呼籲儘速撤離伊朗首都德黑蘭。

萊特16日向美媒Merit TV透露，「本周稍晚會有驚喜」，「世界會看到我們對於阻止伊朗有多認真，且不僅限於加薩或黎巴嫩南部。」他未透露計畫細節，但稱可能比去年9月黎巴嫩真主黨呼叫器連環爆的行動更具規模。

萊特說道，「我們能做的事還有很多，我們有很多驚喜。等塵埃落定，你們會在周四（19日）晚間和周五（20日）看到一些驚喜，會讓呼叫器的作法看起來很簡單。」

川普似乎也呼應萊特說法，呼籲民眾撤離德黑蘭，17日清晨在空軍一號上被問及以色列是否會停止攻勢時回答，「未來2天內你們就會知道了，你們很快就會知道。目前為止沒有人放慢速度。」他也警告伊朗勿對美軍出手，「若對我們的人出手，美國會非常嚴厲回應。」

川普也透露，正考慮派副總統范斯、中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與伊朗接觸，但強調他尋求的是「真正終結」伊朗問題，而非單純停火，要求伊朗完全放棄核武。

對於是否動用美軍鑽地彈「碉堡剋星」摧毀伊朗核計畫，川普則表示，「希望在那之前伊朗核計畫已經被消滅了。」