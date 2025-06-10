曾嗆日本是「敵國」！李在明上任5天致電石破茂　日韓關係暫無變數

▲日本首相石破茂、南韓總統李在明9日中午進行通話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統李在明過去在擔任共同民主黨代表時，曾對日本抱持負面態度，不僅針對福島核電廠廢水排放議題進行絕食抗議，甚至稱日本為「敵國」。然而，李在明就任後，昨（9）日便與日本首相石破茂展開25分鐘的通話，是繼美國總統川普以後，第2個致電祝賀的國家。對此，李、石破對持續發展日韓關係達成共識。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，南韓總統辦公室發言人姜由楨在例行記者會表示，自從李在明4日宣誓就職南韓總統後，日本首相石破茂便於9日中午致電李在明表達祝賀，雙方通話長達25至30分鐘，雙方同意以互相尊重、信任、負責任的態度為基礎持續推動發展更為成熟穩固的韓日關係。

李在明向石破茂強調，「放眼如今的戰略環境，韓日關係的重要性與日俱增。期盼能從韓日兩國的國家利益，共同應對未來的挑戰與課題、謀求雙贏的方向。尤其今年是韓日外交關係正常化60周年，盼能持續聚焦兩國民間的熱絡交流，持續深化兩國之間的溝通。」

姜由楨也表示，李在明、石破茂在通話時評價過去這段期間發展美日韓合作的成果，並強調期盼未來能夠在美日韓合作的框架下，致力共同應對多個地緣政治危機，而雙方也同意直接面對面進行會談，進行深度對話。

日本外務省透過聲明指出，石破茂在通話中首先祝賀李在明當選南韓總統，並表示其期盼持續推動發展日韓關係。同時，石破茂也向李在明提到北韓（朝鮮）綁架日本人議題，期盼在相關議題上能與南韓展開緊密合作。

據悉，七大工業國組織（G7）峰會預計15到17日在加拿大召開，而李在明先前已表態在受邀後同意出席。對於是否在G7峰會上推動與李在明進行會談？石破茂表示，必須透過外交管道上的溝通。

日媒《讀賣新聞》、《朝日新聞》指出，原本日本政治界相當擔憂進步派出身的李在明就任南韓總統後，會招致日韓關係惡化，不過李在明宣誓就職，在與川普完成通話後，便與石破茂通話，顯示李在明政府重視日韓關係、期盼延續前政府發展日韓關係的成果。

至於《日本放送協會》於6到8日針對1201名18歲以上實施的民調，也顯示高達59%的民眾認為，李在明就職南韓總統以後，並不會對目前的日韓關係帶來影響。