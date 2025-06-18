憂川普2.0加速「國際退群」　高碩泰：G7是穩定全球政經唯一寄望

▲ 國策院今舉行「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會，前駐美代表、國策研究院資深顧問高碩泰出席。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

美國總統川普參加位於加拿大舉辦的七大工業國集團（G7）領袖峰會，再次上演提前離開戲碼，有外媒報導稱與中東局勢有關。但面對川普2.0繼續奉行單邊主義，以及加速「國際退群」，將對G7造成影響。前駐美代表、國策研究院資深顧問高碩泰今（18）日也分析，當前G7的份量足以承擔全球政經穩定重任的唯一寄望，國際社會對於G7運作依舊可樂觀看待。

前駐美代表、國策研究院資深顧問高碩泰今出席國策院日舉行「美中貿易科技戰與G7峰會」座談會，他指出，今年是G7成立50週年，最期待也最怕受傷害就是東道主加拿大新任總理卡尼（Mark Carney），這也是他第一次主持峰會，但最終結果沒有看到慶祝行情，因為世界發生太多大事，包括俄烏戰爭、以色列人道危機、美國高關稅戰、中東地緣政治與危機升高等因素。

高碩泰繼續說，再者就是多變的川普2.0奉行單邊主義，也讓各國感到抓摸不定。未來川普的「國際退群」速度是否加快，值得觀察。比如，川普2.0上任後首先退出世界衛生組織（WHO），美國跟南韓的自貿協定也重新談判。

高碩泰也提醒，「對台灣從1997年開始推動加入WHO，30年過去了，我們取得一些進展，可是大多數的情況是原地踏步。如果美國要退出，過去最支持台灣的參與國際社會國際組織的美國下一步怎麼做？目前為止完全，也可能另外成立一個機制，那麼台灣何去何從？如何從最新變化中做取捨？這是很大的考驗。」

高碩泰進一步分析，近期美國國務卿魯比歐（Marco Antonio Rubio）大幅改組，裁撤了很多機構，外界認為是「自廢武功」，美國為了抵制多邊機制而退出國際組織，可能造成失衡、失控，但對川普來說卻沒甚麼了不起，「美國第一」現在可能成為「美國唯一」，這也被視為一種危機，也綁住G7前途，當美國領導力慢慢消退。

高碩泰指出，30年以前G7的GDP佔全世界GDP的67％，現在剩下將近4成而已，所以它的影響力也慢慢消退，但G7不應該妄自菲薄，雖然有川普2.0的變數，G7終究是理念制度相同的7大工業國家，若能透過內部改革，改善決策的過程，甚至擴大成員。

高碩泰表示，即使川普曾說俄羅斯可以再回來，中國加入也不是壞事，G7依舊強調必須理念、制度相結合，因此南韓、澳洲、西班牙應該都被列入考評，包括台灣也曾經被建議應該參與相關的場外的對話，因此G7機制是不是應該再轉型，也是一個重要的挑戰。

最後，他強調，G7依其份量，洵為當前足以承擔全球政經穩定重任的唯一寄望，另透過內部改革，強化與川普2.0之互信與磨合，發揮處理全球議題的能量，國際社會對G7的前景，諒可保持審慎樂觀。