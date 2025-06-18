美軍示警：中國「第一擊」先攻基礎設施　交戰不限第一島鏈

▲國軍「海安12號演習」預演畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者張方瑀／綜合報導

「第一擊」是否該由台灣發動，成為近期備受討論的敏感議題。美國國會近日召開軍事預算聽證會時，美國海軍陸戰隊副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）指出，若與中國爆發衝突，北京的第一波攻擊可能會針對美方的關鍵基礎設施，且交戰範圍不再侷限於第一島鏈，甚至可能波及美國本土，引發各界關注。

根據《中央社》報導，美國聯邦參議院撥款委員會下轄「軍事設施、退伍軍人事務及相關機構小組」17日舉行年度預算聽證會，斯卡倫卡在會中強調，中國若與美開戰，將採取非傳統手段發動「第一擊」，攻擊目標不再只是軍隊，而是電網、通訊、網路等戰略性基礎設施。

他直言，「我們應該預期，中國的第一擊會鎖定我們的基礎設施，而不是步兵或航空部隊」，攻擊形式可能包括網路入侵、無人機突襲、電子干擾，甚至透過滲透人員進行破壞。他進一步透露，僅5月最後一週，美國海軍陸戰隊就偵測到數百起針對資訊系統的惡意入侵行動，「我們每天都在與這些威脅對抗」。

斯卡倫卡表示，面對中國與其他敵對勢力的滲透與攻擊，「美軍基地已不再只是後勤與指揮中心，而是戰場本身」，不僅要從這些據點出發作戰，更要守住它們。

與此同時，台北政經學院基金會近期舉辦的「台海防衛兵棋推演」中，也聚焦台灣是否該發動「先發制人」攻擊議題。對此，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）受訪時指出，烏克蘭在2022年俄軍入侵前，儘管面臨壓力，仍未主動攻擊俄軍，這樣的戰略選擇值得台灣參考。

郭泓均表示，雖然從國際法角度來看，烏克蘭主動攻擊可能具備正當性，但一旦先開火，將削弱其「防衛性作戰」的道德立場與國際支持，而後者對於維持作戰能力至關重要。

「台灣的處境與烏克蘭相似，國際支持對其國防至關重要，即使因此在嚇阻力上稍有損失，也可能是更明智的選擇。」郭泓均指出，台灣與烏克蘭相比，在戰略地理上其實具備一定優勢，若中國選擇從海上發動大規模兩棲侵略，其部隊在動員與部署過程中，將面臨時間壓力與透明風險，台灣可藉此掌握情報並進行準備。

他強調，一旦解放軍艦隊啟程，其意圖將無所遁形，且在穿越台灣海峽過程中易受攻擊。因此即便台灣不先開火，也不會嚴重削弱嚇阻力，反而更有助於維繫國際社會的道義支持與合作基礎。