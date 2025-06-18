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川普威脅伊朗無條件投降：美國知道「最高領袖」躲在哪

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普語帶威脅地呼籲伊朗盡快無條件投降，否則美國耐心正在逐漸耗盡。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普17日召開國安會議，討論美國是否進一步介入以色列與伊朗之間的衝突。不過，他會前在社交平台發文喊話，要求伊朗「無條件投降」，還語帶威脅地稱美方已掌握伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的藏身處，「我們不會幹掉他，至少現在不會。」

川普在貼文中表示，「我們完全知道那位所謂的『最高領袖』躲在哪裡，他是個很容易鎖定的目標，但在那裡是安全的——我們不會幹掉他，至少現在不會。但我們不希望有導彈射向平民，或攻擊美國士兵。我們的耐心正在逐漸耗盡。」

相隔3分鐘後，川普又發了一則貼文向伊朗喊話，但內容只簡短寫下「無條件投降！」

稍早前，川普還在社群媒體上表示，「我們現在完全掌控了伊朗的領空。」他指出，伊朗擁有數量眾多、性能優良的防空系統，但這些設備根本無法與美國設計、製造出來的東西相比，「在這方面，沒有人比美國做得更好。」

值得注意的是，根據《華盛頓時報》報導，這是川普首次在貼文中談到伊朗時使用「我們」一詞，這與他先前試圖將「美國」和「以色列」的行動區分開來的說法有所不同。

▼川普因中東情勢升溫，提前離開G7峰會。（圖／路透）

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

 
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