30分鐘談判破局？　川普鬆口：「仍有可能」與日本達成關稅協議

▲日美高峰會雖然未就關稅議題達成協議，但川普表示，「仍有可能協商成功」。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普原本在加拿大參加G7峰會，但16日卻緊急返回華府。日本首相石破茂原本希望能在班夫與川普就關稅達成協議，但卻因雙方仍有分歧未果。而川普稍早在空軍一號上接受媒體採訪時透露，美國仍有機會與日本就關稅議題達成協議，但「難度較高」。

根據《路透社》報導，川普17日表示，美國有可能與日本達成貿易協定，但東京的態度較強硬，因此難度可能很高（“Chance” Of Japan Deal But They’re “Tough”）。

根據《讀賣新聞》報導，石破茂與川普在加拿大G7峰會期間舉行30分鐘的關稅談判，但仍然未能達成共識，因為雙方仍然存在分歧，據傳主要爭論點在汽車關稅部分。兩人已同意暫時由各自的團隊進行後續協商。

事實上，石破茂原本希望在赴加拿大期間與川普達成初步協議，如今希望落空，但他也表示，無法說明具體存在的分歧點。

此外，川普在空軍一號上也向媒體透露，美國「很快」會對藥品祭出新一波關稅，同時指出，加拿大會為「金色穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦計劃支付部分費用。