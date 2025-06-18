以伊衝突惡化！美股下跌300點　特斯拉重挫近4％

▲美股。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

中東局勢持續升溫，伊朗在16日傳出放軟施壓美國要求以色列停止攻擊後，又宣布將對以色列展開「大規模攻擊」，導致投資市場情緒瞬間反轉。美國總統川普強調「伊朗永遠不能擁有核武」，並提前離開G7峰會，返回華府坐鎮指揮。市場避險情緒升溫，美股17日全面收黑，道瓊跌近300點，特斯拉大跌近4%。

道瓊工業指數終場下跌299.29點，跌幅0.70％，收42,215.80點。

標準普爾500指數下跌50.39點，跌幅0.84％，收5,982.72點。

那斯達克指數下跌180.12點，跌幅0.91％，收19,521.09點。

費城半導體指數下跌43.65點，跌幅0.83％，收5,223.65點。

台積電ADR終場下跌1.78美元，或0.83％，收213.90美元。

特斯拉重挫12.85美元，跌幅3.90％，收316.28美元。

輝達下跌0.57美元，跌幅0.39％，收144.12美元。

川普16日在《真相社交》發文警告，「所有人應立即撤離德黑蘭」，並威脅伊朗無條件投降，「我們知道最高領袖藏身處，但不會現在出手」。他隨後與國安團隊在白宮戰情室會面，五角大廈也加速調派軍力赴中東，擴大防禦選項。

白宮新聞秘書李威特表示，川普雖與英國首相施凱爾（Keir Starmer）簽署貿易協議，但因應中東局勢而提前離席G7。川普本人則強調，退席「與停火無關，而是基於更大的戰略考量」。

地緣政治風險推升油價反彈，扭轉16日一度因停火希望而下跌的走勢，美國7月西德州中質原油期貨上漲3.07美元，漲幅4.28％，收每桶74.84美元。

布蘭特原油8月期貨上漲3.22美元，漲幅4.4％，收每桶76.45美元。