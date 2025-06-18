第三度延後！　川普批准TikTok在美再續命90天

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普17日宣布，將再延後TikTok「出售否則禁用」的執行期限90天，讓這款應用程式得以繼續在美國運作。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普即將簽署行政命令，「總統不希望TikTok熄燈」，政府將利用這段時間推動交易完成，確保美國用戶資料安全。

這項法案原由前總統拜登（Joe Biden）簽署，於1月生效，但川普上任後已三度延後執行；TikTok雖曾短暫下架14小時，但目前仍正常營運。原本一筆將TikTok美國業務轉由美方持股、字節跳動（ByteDance）保留20％股份的交易已接近完成，卻因川普對中加徵關稅破局。

目前中國政府未正面表態，但明言TikTok核心演算法不得納入交易，使談判進度受限。美中近期雖就放寬出口管制達成初步框架，為TikTok交易創造空間，但交易能否落實仍有變數。

川普表示，他相信中國國家主席習近平最終將同意這項交易；包括亞馬遜、「野獸先生」（MrBeast）等在內的多方買家也曾表態願意接手。川普曾於前一任期推動封禁TikTok，但上任後態度轉變，還稱「用過後改變了看法」。TikTok執行長周受資（Shou Chew）更出席了川普的就職典禮。