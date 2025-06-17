毒駕4年暴增百倍　林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

▲林燕祝議員質詢踢爆警察局毒品快篩試劑過期近8個月，要求立即清查並更新設備。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

毒駕問題在台南急速惡化！市議員林燕祝17日於市議會總質詢中指出，台南市毒駕案件4年內暴增百倍，去年更創歷年新高，但警方查緝毒駕卻面臨工具不足、程序繁複等問題，甚至被她踢爆，目前警察局使用的毒品快篩試劑竟早在2024年10月就過期，逾期已近8個月，質疑這將影響篩檢準確度，讓毒駕難以有效取締。

林燕祝指出，警用毒品試劑由刑警大隊統一招標後分配給各分局，但她實際查閱發現，有效期限早已過期，質疑是否因試劑量不足才「吃老本」。她憂心表示：「如果查緝毒品的關鍵工具都失效，怎麼讓基層員警有感執法？」

根據林燕祝調閱資料，2023年立法院修正刑法第185之3條，將毒駕正式入法，警方查緝強度也同步提升，致使毒駕案件數在今年大幅上升。但由於尿液檢驗量能有限、報告回覆動輒需時14至20天，導致許多案件無法在《道路交通管理處罰條例》第90條規定的2個月內完成舉發，造成執法落空。

林燕祝更指出，與酒駕可透過現場酒測立即開罰不同，毒駕必須依靠尿檢，且警方現場只能靠觀察駕駛人的言行、神態等研判，若駕駛不承認、不同意檢測，就得放行人車，形同讓毒駕者輕易逃脫。

為解決毒駕查緝困境，林燕祝建議，市府應儘速編列預算，參考歐美作法引進「口腔液快篩器」，可現場迅速檢測是否施用毒品，大幅縮短執法流程。她也呼籲中央儘快修法，將毒品快篩法制化，讓取締毒駕不再卡關、讓基層執法不再孤單。

林燕祝要求市警局全面清查毒品試劑效期與庫存量，並向中央反映執法工具不足的窘境。「一個喪屍煙彈可能奪走一條人命，毒駕若不遏止，恐造成無辜民眾終身遺憾，請市府與中央務必重視！」

台南市警局指出，該局每年均定期、不定期（視分局需求）採購毒品快篩試劑，同時調查有無即將到期之快篩試劑，並持續要求外勤同仁勿使用過期試劑。未來採購除將依各外勤單位查緝毒品需求，提前採購各項試劑外，也將加強管控試劑使用期限，主動回收。另毒駕舉發期限，因案件偵辦期程及檢驗機構出具尿液檢驗報告，時效上與舉發期限有落差，警察局將加強管控，使刑事移送和行政舉發上能更有效率。