林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷　市府追查不到的黑數還有多少？

▲林燕祝議員於總質詢中出示仁德與官田區農地、魚塭遭傾倒毒廢皂土與營建廢棄物照片。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南農地魚塭又淪毒廢傾倒熱區？市議員林燕祝17日在市議會總質詢中直指，又有不肖業者將皂土與營建廢棄物傾倒於仁德及官田農地、魚塭，堆高如小山甚至達一層樓，卻未被列入市府列管的240筆農地違規案之中，她痛批：「台南到底還有多少黑數？難道已成環保蟑螂的天堂？」

林燕祝表示，台南位處嘉南平原，農地豐饒、水源充沛，卻屢屢成為環保蟑螂傾倒爐碴、掩埋毒廢的溫床。她過去多次踢爆光電場下埋廢料案件，如今民眾再次檢舉，仁德如意段569地號農地堆滿皂土，官田葫蘆埤段34、36、37地號魚塭也遭傾倒營建混合廢料，市府各局竟毫無掌握。

林燕祝怒批市府查緝不力，並質疑目前農業局掌握的240筆農地違法傾倒案中，居然沒有這兩件新檢舉，「那還有多少黑數？還要幾片良田犧牲？」除了揭露毒廢問題，林燕祝也火力全開，揭露文化局某科長長期私用公務車，連續兩日夜未歸情形多次出現，要求市府依法汰除失職公務員。黃偉哲市長則回應，將交由政風單位調查處理。

在交通問題方面，林燕祝直指台南市交通局面對不同黨籍議員「標準不同」：她尊重專業回文放棄設置左轉專用道，卻在民進黨議員提案後，交通局轉彎照辦，結果導致死亡車禍，「這不是專業，是政治操作，要國賠！」

林燕祝也砲轟中央政府以「總預算遭刪」為由，齊頭式刪除地方補助款高達51.68億元，批評賴清德政府預算膨脹卻倒打地方，「中央富流油，地方窮哀號，還說什麼照顧弱勢？」

此外，林燕祝也幫地方爭取公共建設，包括建請市府在永康興國街興建神州里活動中心、改善水溝排水問題、加速永康機21用地辦理刑大、保大進駐規劃預算，也盼鹽行消防分隊原地或異地重建，參考花蓮創意廳舍模式，一棟多用。林燕祝最後強調，「農地是糧倉、不是垃圾場，環保蟑螂不除，怎對得起下一代？」