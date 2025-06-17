狼兄爬窗進妹房脫褲！「給妳3百」想硬上　律師求減刑遭打臉

▲台南一名狼兄深夜爬進胞妹的房間，意圖性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名男子阿龍(化名)酒後亂性，竟半夜從窗戶闖入妹妹上鎖的房間，意圖侵犯，經妹妹強烈反抗才罷手。全案經台南地院審理，法官依阿龍犯強制性交未遂罪，處1年8月徒刑。可上訴。

判決指出，阿龍於2023年8月17日半夜3時許，從自家廚房後陽台窗戶，爬進妹妹的房間，隨即沒穿內褲，撲在妹妹身上壓制，不管妹妹激烈抵抗，拉扯她身上衣物，並強行抓揉妹妹胸部還摸她下體，同時操著台語說「給我X一下，我給妳3百塊」，意圖性侵她。幸好妹妹用腳踹踢阿龍，並拉扯阿龍的頭髮，阿龍無法得逞才離開房間，妹妹隨後報警。

庭審時，阿龍的律師求情說，阿龍的母親需要洗腎，阿龍不忍母親受折磨，願意把腎臟捐給媽媽，可見他還有孝心，且又領有輕度智能障礙證明，加上當天喝酒，導致控制力降低，才會一時衝動而觸法，但在妹妹反抗後也停手了，整個過程時間並不長，事後也主動傳訊向妹妹道歉，且偵、審中都坦承犯行，節省司法資源，希望能以刑法第59條規定（犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑）幫阿龍減刑。

但法官認為，阿龍趁妹妹睡覺，從窗戶爬入妹妹上鎖的房間內，將她當成洩慾的對象，導致妹妹精神受創，在原本能安心自處的家中也要擔心受怕，且迄今沒有獲得妹妹的原諒，難以減刑，依阿龍犯強制性交未遂罪，處1年8月徒刑。可上訴。

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