部落客勸「這段時間」別來韓國玩！曝梅雨季毀行程：能避就避

▲一名長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」近日在社群平台上提醒即將前往韓國的旅客，應避開即將到來的梅雨季 。（圖／翻攝畫面臉書「不奇而遇 Steven & Sia」）

文／CTWANT

鄰近台灣的韓國是不少台灣人出國旅遊的首選，不過一名長期旅居韓國的部落客「不奇而遇」近日在社群平台上提醒即將前往韓國的旅客，應避開即將到來的梅雨季，因為這段期間的氣候變化不僅難以掌握，還可能對行程與心情造成影響。

根據韓國氣象單位預測，2025年韓國梅雨季時間為濟州島的6月19日至7月20日；中南部地區的6月23日至7月24日；首爾／首都圈的6月25日至7月25日。

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「不奇而遇」表示，早年剛到韓國時的梅雨季「就像台灣的午後雷陣雨」，大多只是毛毛細雨，出門頂多帶把傘也算方便。然而近年氣候變遷劇烈，梅雨季期間的雨勢變得難以預測，極端天氣更時有所聞。

「不奇而遇」指出，2020年曾出現連續一整個月降雨、導致漢江水位暴漲的情況；2022年也出現短時間內的超級暴雨，甚至有人「困在淹水的汽車上」，凸顯氣候變遷下的嚴峻影響。

對於以觀光為目的的旅客來說，「不奇而遇」直言：「能避開這段時間，就盡量避開！」尤其是安排了景福宮、北村、弘大、南山塔等戶外景點的人，更應慎重考慮。

「不奇而遇」建議，若無法避開梅雨季，應盡可能安排如百貨公司、汗蒸幕、COEX、美術館等室內行程，較不受天氣影響。不過他也補充，若旅客恰好是「喜歡雨天、喜歡城市濕漉漉氣味的人」，或許梅雨季也是一種特別的旅行體驗。

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