亞洲醫美權威都推薦「A.I.美光針」！膚質優化到凹疤治療一次到位

【企畫特輯】

隨著年輕族群的審美趨勢改變，自然好氣色的美光肌成為主流，只要走進醫美診所，就會發現求美者都在諮詢水光療程、針劑型玻尿酸保養！其中又以「A.I.美光針」最受醫師、口碑好評推薦。究竟什麼是「A.I.美光針」？它能改善什麼膚況？凹疤也可以醫美嗎？這些問題就交由亞洲醫美權威Dr. Richard，解惑能夠滿足「六大膚況優化指標」、「治療凹陷型痘疤」的革命美學！

為什麼「A.I.美光針」能受到眾多醫師推薦？Dr. Richard自信說道：「A.I.美光針是有眾多學術研究證實，唯一能優化六大膚況指標：提升光澤、緊緻毛孔、柔膚紋理、減少疤痕、撫平細紋、均勻膚色的玻尿酸產品。」會有這麼好的效果，是因為獨家NASHA專利技術，研發出與人體相似度高達99%的小分子玻尿酸，以及交聯劑含量少於1%、水合技術讓術後效果穩定的優勢，降低術後發炎與過敏反應的機率！此外，Dr. Richard也強調SmartClick專利幫助提升醫師在做治療的安全性及更精準地將小分子玻尿酸送入肌膚真皮層，修復瑕疵疤痕、煥發美光肌。

在完整療程後的膚質變美的效果可維持長達15個月，也是A.I.美光針一致好評的主因，比傳統水光療程、複方產品更是延長6-8個月！對於愛美女性絕對是高投資報酬的一個療程。Dr. Richard指出：「膚質變好的關鍵是真皮層生長環境優不優。」與其他無法穩定停留在肌膚裡的玻尿酸品牌相比，NASHA技術不僅補足肌膚水分，還能優化細胞外基質(ECM)，給予膠原蛋白、彈力蛋白更好的生長環境，讓膠原蛋白、彈力蛋白可以長得好長的多進而讓膚質變得更好! 所以A.I.美光針真的是最優質及高投資報酬的一個療程。

甚至對凹陷型痘疤，A.I.美光針也可以是另類的治療選項！Dr. Richard以專業角度解釋：「傳統雷射或磨皮治療的效果有一定的侷限，但如果是使用『A.I.美光針』填充小分子玻尿酸，就能重建膚質(Skin Remodeling)、改善肌底的生長環境。『A.I.美光針』亦可只針對疤痕填充，促進老化或受損細胞代謝，讓膚質變得光滑、提升光澤。」正常凹疤治療會依個人膚況規劃2-3次療程，建議間隔約1個月再進行下一次。首次治療的兩週後，可明顯看到七、八成的改善，約6個月內可達到最全面的效果，同時維持時間更長。

所以你長期有膚質暗沉無氣色、凹痘疤困擾，不妨主動指定超過20年臨床數據、全球超過900萬使用人次的「A.I.美光針」。不限年齡、有感優化六大膚況、在完整療程後效果更可維持長達15個月，讓它從醫美療程中脫穎而出，成為國內外醫師和求美者爭相推崇的玻尿酸產品！



