廚佛Fred聯手獒犬挑戰泰式打拋牛肉！揭秘菜瓜布正確用法　這樣用竟是錯的！

生活中心／綜合報導

在深受觀眾喜愛的料理節目《爸爸回家做晚飯》中，主持人廚佛Fred每集邀請藝人嘉賓來做菜，最新一集由偶像團體出身、近年在綜藝表現亮眼的敖犬受邀作客，一起挑戰看似簡單、實則藏有不少細節的泰式經典菜「打拋牛肉」。一開場，Fred就點出「打拋」指的是一道以「打拋葉」為靈魂的泰式家常料理，示範中選用全聯就買得到的澳洲穀飼牛絞肉，並介紹真空貼體包裝的優點，不僅保鮮，更能防止血水外漏、延長保存時間，讓敖犬直呼「長知識了！」，甚至在飯後連廚房清潔的秘密武器都一併揭曉！

▲Fred就點出「打拋」指的是一道以「打拋葉」為靈魂的泰式家常料理。

在烹調過程中，Fred打破傳統以豬絞肉爆炒的作法，改用脂肪較少的牛絞肉，強調用小火長時間慢炒，炒乾水分才能釋放出最純粹的肉香。Fred解釋，蛋白質會不會變硬，關鍵不在於炒的時間長短，而是溫度，小火慢炒反而能讓牛肉保有嫩度，同時逼出香氣，這顛覆了敖犬「炒越久越硬」的既有觀念，最後一步「隱藏版秘訣」，竟是將蒜頭與辣椒留到起鍋前再下鍋，以保留辛香不苦澀的層次風味，讓整道打拋牛香氣更升級。

▲泰式經典菜「打拋牛肉」讓敖犬一口接一口。

大啖美食之後，Fred接著分享許多人問他怎麼挑鍋子，Fred說「挑鍋子當然重要，但會保養才是真功夫」，不論你用的是幾千塊的鐵鍋還是不沾鍋，每次料理完，我最重視的就是清潔環節，因為這不只是洗乾淨，用對工具才能幫鍋具延壽，3M百利菜瓜布就是我在廚房裡的清潔神隊友，大家常常以為一塊菜瓜布就能搞定所有鍋子，但其實不同材質的鍋具，需要不同的清潔方式來對待。

▲很多人問Fred怎麼挑鍋子，Fred親自解答。

▲Fred展示了3M百利「小黃」與「小綠」的正確用法。

3M百利菜瓜布系列深知這一需求，推出了專為不同器皿設計的產品，Fred現場展示了3M百利「小黃」與「小綠」的正確用法。像我平常在料理時，會用到各種鍋具，不鏽鋼鍋、鐵鍋、玻璃器皿到不沾鍋都有，對於像不鏽鋼、鐵鍋這類較耐刷的鍋具，我會直接用百利「小綠」的綠色纖維面刷洗，裡面含有金剛砂，燒焦的油垢、爐架上的頑垢，刷起來乾淨又快速，這種鍋具你就該給它「力道到位」的清潔方式。

▲「小綠」的綠色纖維面含有金剛砂、去垢力強。

Fred在節目裡提醒：「大家有個觀念，綠色用來洗比較難刷的，像是不鏽鋼之類的，另外一面洗不沾鍋，錯！告訴你，黃色的海綿是用來搓泡泡，不是用來刷的。」Fred 強調，換成不沾鍋、玻璃、陶瓷餐盤這類較細緻的鍋具，就該輪到「小黃」上場！「小黃」的黃色面不含金剛砂，而是獨特的不刮傷抗污粒子，清洗的時候是溫和搓洗，不會傷鍋子、還能帶走油汙，對玻璃器皿也一樣友善，Fred提醒不管「小黃」與「小綠」的正確的使用方式是，先在黃色海綿面擠上少量清潔劑並加水，輕輕搓揉起泡後，再用粗糙面菜瓜布面進行清洗。

▲「小黃」的黃色面不含金剛砂，是獨特的不刮傷抗污粒子。

▲3M百利「小黃」與「小綠」分工明確，家裡都要有。



Fred 強調，一個完善的廚房清潔系統，關鍵在於選對工具。3M百利「小黃」與「小綠」分工明確，針對不同鍋具材質使用，才能真正洗得乾淨、又不傷鍋，不只是洗鍋要對方法，清洗餐具也有新選擇。全聯獨家新上市的3M粉櫻系列，首推百利柔緻去油木漿棉菜瓜布，採用天然木漿棉材質，吸水力強、去油力升級、不含金剛砂，溫和不刮傷，適合清洗陶瓷、玻璃、美耐皿等細緻餐具，貼心曲線設計加上粉嫩外型，讓清潔更有效率，「粉櫻風格版」也更療癒！

▲全聯獨家販售粉紅木漿棉，粉嫩外型＋親膚柔韌質感吸引主婦目光，讓不少主婦一試成主顧！