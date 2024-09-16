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廚佛Fred增肌減脂有一套　揪「腹仇者」田舞陽來下廚

▲▼ 全聯 。（圖／全聯）

▲《爸爸回家做晚飯》再度邀請到帥氣男團偶像風田，廚佛Fred開約好兄弟來大啖韓式燒肉歡慶中秋佳節。

圖、文／全聯福利中心

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》開播近六年，累積超過240集好評熱播中，每集廚佛瑞德Fred都會邀請藝人嘉賓來做菜，以全聯販售商品及民眾容易取得的食材為主，親自傳授簡易烹飪步驟，觀眾在家也能快速端出可口佳餚，同時學習到豐富的料理知識。自年初播出至今已24集，各平台加總觀看量突破930萬，平均每集影片有超過39萬次觀看數，居家自煮蔚為風潮。中秋特輯有請二訪節目的帥氣男團偶像風田，與巴西混血男星田舞陽，兩人將拜師廚佛瑞德Fred學手藝，節目中不藏私公開多道創意料理，讓觀眾輕鬆掌握美味關鍵。

▲▼ 全聯 。（圖／全聯）

▲宅家自烤風潮，全聯燒肉祭主打家家都是燒肉店，廚佛Fred教觀眾輕鬆製作韓式燒肉。

《爸爸回家做晚飯》本集再度邀請到帥氣男團偶像風田，廚佛Fred為補償先前戶外野炊特輯風田熱到快中暑，這回棚內錄影歡慶中秋佳節，立馬約好兄弟來大啖韓式燒肉，風田滿臉疑惑發問：「一起做韓式的？這什麼邏輯？」不料廚佛Fred越解釋越歪樓：「因為你是日系男孩嘛！」風田傻眼連忙糾正：「不是日系！是真的日本男孩！」廚佛Fred尷尬直呼：「啊！這樣很難接我的笑話啦...」一來一往唇槍舌戰，逗趣互動笑爆全場。

▲▼ 全聯 。（圖／全聯）

▲中秋只會烤串沒新招，聚會跟親友PK不想輸，廚佛Fred不藏私公開碳烤豬排佐蘋果威士忌醬食譜步驟，讓你輕鬆備烤不求人！

一年一度的中秋節，就是要揪親朋好友一起賞月，共度美好的團聚時光，各國皆有專屬的中秋習俗，風田也分享日本的中秋節"月見"，顧名思義就是賞月的意思，表達對農作物豐收的謝意。在台灣則有獨特的烤肉活動，近年戶外燒烤漸漸退燒，取而代之的則是宅家自烤風潮，全聯燒肉祭主打家家都是燒肉店，天天都是烤肉日，精肉、鮮魚等澎湃食材與名店醬料精銳盡出，還可以參加印花集點換購商品，兌換日本知名品牌電烤盤或手提收納爐，無論在家戶外都可使用，自在享受烤肉樂趣。中秋只會烤串沒新招，聚會跟親友PK不想輸，廚佛Fred手把手教學做"碳烤豬排佐蘋果威士忌醬"，讓你輕鬆備"烤"不求人！料理過程中，風田示範"燒鳥(やきとり)"日文發音，沒想到廚佛Fred轉眼隨即忘記，誇張健忘程度驚呆眾人，風田無奈苦笑更忍不住吐槽：「阿搭馬孔固力(腦袋裡裝滿了水泥)！」被反將一軍的廚佛Fred差點翻臉，驚險衝突一觸即發。

▲▼ 全聯 。（圖／全聯）

▲過節大吃滿滿罪惡感？廚佛Fred找來擁有好身材的巴西男星田舞陽，一同下廚製作地中海美食。

過節大吃滿滿罪惡感？"腹仇者們"想要增肌減脂絕對不能錯過！廚佛Fred找來擁有好身材的巴西男星田舞陽，一同下廚製作地中海海鮮湯和紙烤鯛魚，蛋白質料理更是時下健身人士推崇飲食型態，補充每日正確營養來源，再搭配運動才能幫身體打好地基，進而增加肌肉量。節目中，聊到地中海飲食特色之處，田舞陽也曝光自己有1/4的希臘血統，愛料理的外公時常為家人下廚做菜，讓他對地中海料理印象深刻，主要會攝取大量新鮮蔬果，多半選用魚類及海鮮，並以橄欖油進行烹調，享用原型食物的美好，身體負擔減少健康好處多更多！想知道更多廚房實用技法和美味秘訣，不妨參考《爸爸回家做晚飯》YouTube 官方頻道更新影片，每週三上片，歡迎訂閱頻道，按讚、分享及留言支持影片。

▲▼ 全聯 。（圖／全聯）

▲腹仇者們想要增肌減脂不能錯過，地中海海鮮湯補充滿滿新鮮蔬果和魚類，，身體負擔減少健康好處多更多！

▲▼ 全聯 。（圖／全聯）

▲健身人士推崇地中海飲食型態，紙烤鯛魚保留原型食物的美好，補充每日正確營養來源。

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全聯福利中心爸爸回家做晚飯料理節目中秋特輯烤肉祭

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