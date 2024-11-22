新嫁娘吳怡霈首登《爸爸回家做晚飯》　爆日男最愛這道「必娶料理」！

▲日本媳婦吳怡霈首登《爸爸回家做晚飯》和廚佛瑞德Fred學做菜，用愛心料理犒賞老公的胃。

圖、文／全聯福利中心提供

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》開播近六年佳評如潮，目前播出集數累積250集，自年初播出至今已33集，各平台加總觀看量突破1330萬，平均每集影片有超過40萬次觀看數，主持人廚佛瑞德Fred每集邀請藝人嘉賓來做菜，以全聯一站便能購足的商品及民眾方便取得的食材為主，傳授快速端出佳餚的烹飪技巧與秘訣，持續推動居家自煮風潮。這回邀請到去年嫁作日本人妻的吳怡霈，與最近扮演「席琳狄翁」開啟事業第二春的潘若迪，兩人上節目和廚佛瑞德Fred拜師學廚藝，挑戰能快速上桌的零失敗美味料理。

▲近期晉升新手奶爸的廚佛瑞德Fred，與資深「女兒傻瓜」潘若迪在《爸爸回家做晚飯》節目上暢聊育兒經。

吳怡霈去年與日籍老公結婚、成為幸福人妻，首次登上《爸爸回家做晚飯》學做菜，就是為了用愛心料理犒賞老公的胃，卻被廚佛瑞德Fred笑虧：「只要連她會做，廚房小白也絕對能輕鬆上手。」其實私下擁有好手藝的吳怡霈，時常在社群直播做菜，日式料理更是她的拿手菜，這次與廚佛瑞德Fred合力下廚，特別選擇日本家常菜「馬鈴薯燉肉」作為主題，吳怡霈更分享其熱門程度堪稱國民料理，甚至還被票選為日本女生婚前必學的「必娶料理」！無厘頭的廚佛瑞德Fred傲嬌秒回：「幸好我生在台灣，不然（在日本）會變全民老婆。」一本正經講瞎話，全場哄堂大笑。

▲秋冬暖鍋「日式馬鈴薯燉肉」，一鍋燒到底就能輕鬆完成，隔夜還可加入咖哩變換風味。

秋冬時節適合品嚐的「日式馬鈴薯燉肉」，基本上一鍋燒到底就能輕鬆完成，隔夜還可加入咖哩變換不同風味！但想做出更多層次的絕妙滋味，廚佛瑞德Fred再三提醒要留意火候控制，喜歡重口味可用大火拌炒洋蔥至焦糖化，若想提升香氣與甜味，以小火翻炒即可。其中，靈魂燉肉更是美味關鍵，廚佛瑞德Fred則推薦使用火鍋薄切肉片入菜，進而縮短燉煮時間又能迅速入味。另一道創意料理「酥炸米糕」，廚佛瑞德Fred大推美味堂的「菱角麻油雞肉米糕」，運用調理熟食二創變換可口佳餚，只要將米糕加熱軟化，再裹上加入啤酒的炸粉配方（未滿18歲禁止飲酒），油炸至表面呈現金黃色，最後以三杯調味方式快炒，即可輕鬆搞定台式經典小吃。

▲美味堂調理熟食「菱角麻油雞肉米糕」二創變換新滋味，立馬重現「酥炸米糕」台式經典小吃。

近期成為新手奶爸的廚佛瑞德Fred，特地向資深「女兒傻瓜」潘若迪討教育兒經，安撫嫩嬰睡過夜的問題讓夫妻倆苦惱不已，潘若迪透露女兒潘朵拉（拉拉）回家一週後就安穩睡過夜，每個嬰兒都不一樣，「主要是看家長，平常老爸會熬夜，小孩不會睡過夜的機率就大」直接被戳中的廚佛瑞德Fred完全無力反駁，潘若迪還語重心長叮嚀：「熬夜對身體不好，基本上不會得老人癡呆症，因為活不到老年」，突如其來的地獄哏，逗得廚佛瑞德Fred哭笑不得。

▲廚佛瑞德Fred教學製作「奶油馬鈴薯照燒嫩雞」，既可滿足口腹之慾又想兼顧營養。

▲「香蒜番茄乾酪海鮮」只要透過簡單幾個烹調步驟，家長在家顧孩也能輕鬆料理，快速補充元氣和體力。

忙於工作、照顧嫩嬰之間的廚佛瑞德Fred，深感觀眾休息時會想透過報復式飲食排解壓力，滿足口腹之慾又想兼顧營養的邪惡料理，廚佛瑞德Fred尤其推薦「奶油馬鈴薯照燒嫩雞」、「香蒜番茄乾酪海鮮」這兩道高蛋白料理，只要簡單幾個烹調步驟，就能讓新手爸媽在家顧孩也能快速補充元氣和體力。有氧天王潘若迪則建議大家可以利用等待煸香、收汁的空檔，透過左右移動腳步、簡單擺動肢體達到運動效果，減緩身材往橫向發展，不要臨時抱佛腳或等到想減重時才在問燃脂方法，無奈直喊：「火化最快啦！」潘若迪在節目中地獄哏狂噴，連廚佛瑞德Fred都快招架不住。想知道更多廚房實用技法和美味秘訣，不妨參考《爸爸回家做晚飯》YouTube 官方頻道更新影片，每週三上片，歡迎訂閱頻道，按讚、分享及留言支持影片。

影片相關連結：

《爸爸回家做晚飯》YouTube官方頻道：https://www.youtube.com/@pxcookathome

《爸爸回家做晚飯》EP249 - 日式馬鈴薯燉肉：https://reurl.cc/XZk6ED

《爸爸回家做晚飯》EP250 - 酥炸米糕：https://reurl.cc/WALdvO