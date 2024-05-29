真材實料加上世界級麵包大賽得獎師傅，讓麵包控廚佛Fred好崇拜

▲廚佛Fred吃到驚為天人的麵包，被迷人香氣和Ｑ彈口感收服味蕾。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

好吃的麵包一口接著一口停不下來！日前廚佛Fred吃到驚為天人的麵包，廚佛Fred作為一位崇尚真材實料的專業廚師，吃過、也做過各式各樣麵包，被麵包收服味蕾的他，直接向世界級麵包大賽得獎師傅討教讓麵包好吃的關鍵，兩位師傅游東運與陳有鋕分別示範香濃維也納牛奶軟法和鹽奶油捲兩款美味的統一麵包，揭開甜、鹹口味麵包好吃的秘訣！

▲Fred直接向世界級麵包大賽得獎師傅討教讓麵包好吃的關鍵。

統一麵包收服很多人的心，甜鹹口味選擇多、打開包裝香氣醇厚、嚐起來鬆軟Q彈，讓Fred為之著迷，難得看到統一集團世界級烘焙得獎師傅出現，Fred眼睛都亮了想要跟著學幾招，頻頻問師傅統一麵包好吃的秘密是什麼！麵包師傅游東運認為「原料用心才是美味的關鍵」，麵包師傅陳有鋕說到「關於美味麵包，我覺得沒有最好只有更好」！兩位師傅在示範的過程中都強調真材實料，原料品質好才能突顯美味，還提到除了選用好的原料瑞穗鮮乳之外，統一麵包還有另一個「究極TM」的秘密武器！

▲麵包師傅游東運與陳有鋕，都強調真材實料，原料品質好才能突顯麵包美味。

統一麵包美味的「究極TM」秘訣就是以「熱水燙麵」增加濕潤度的方法，在麵種、菌種上不斷突破，特別開發出的「究極 TM湯種」工法。以「燙、熟、等」 三字訣打造「究極 TM湯種」是關鍵！用90度的熱水先燙麵，然後做成湯種麵糰，這樣可以讓麵糰吸飽水分，保持口感濕潤。再用12小時的時間，以7度C冷藏熟成，讓湯種麵糰分解成小分子，這樣每一口麵包都會很香醇。最後等待60小時發酵培養自製老麵種，加入湯種麵糰中，口感會具豐富層次，最後，再加上優質的瑞穗鮮乳，經過嚴密控制的溫度及濕度烘烤，出爐後的麵包柔軟、香氣濃郁，一口咬下就能感受到Q彈麵包體的美味。

香濃維也納牛奶軟法不但有麵粉香、奶香，Q彈口感的秘密就是以榮獲國際品質金獎的瑞穗鮮乳融入究極 TM湯種，內餡裹入香濃Valio發酵奶油搭配砂糖，麵包師傅游東運在「香濃維也納牛奶軟法」中間抹上「Valio發酵奶油」，他說「這是看著極光長大的發酵奶油」，融入砂糖的沙沙口感在舌尖，一口咬下交織出香醇滑順，就像在嘴中舞動得美妙旋律，襯托出香濃奶香，還有一個小巧思，是在長形軟法麵糰外手工劃上兩刀切痕，以「氣霧式烘焙工法」，烤焙時噴水蒸氣，打造「金黃色亮澤感」！

▲每一步都不簡單的統一麵包，蘊含師傅對食物的熱愛。

在製作鹽奶油捲時，Fred看到麵包師傅陳有鋕以手工層層捲入「法國Elle&Vire愛樂薇奶油佐日曬海鹽」，再以「恆溫氣霧烤焙法」，讓鹽奶油捲外觀呈現捲出挺立的裂紋！以兩位師傅的精湛工藝加上優質原料，Fred直呼「用這麼好的原料，厚工又下重本」，佩服統一麵包的堅持就是職人精神！

▲統一麵包以「燙、熟、等」 三字訣打造「究極TM湯種」，一口咬下就能感受到Q彈麵包體的美味。

堅持用好的原料是統一麵包的堅持，除了兩位師傅示範的香濃維也納牛奶軟法、鹽奶油捲有用究極 TM湯種工藝，經典的卡士達、起酥奶酥麵包也是加入了究極 TM湯種工法，讓麵包體Q彈保濕。卡士達麵包使用瑞穗鮮乳與蛋黃熬煮成細緻絲滑的內餡，並以究極 TM湯種工藝，讓麵包體口感柔軟Q彈。嚐一口卡士達，內餡散發自然的鮮奶香氣，口感清甜柔和，滑順而不膩。冷凍4小時後微烤回溫，享受冰涼卡士達餡如冰淇淋般的口感，微波加熱香甜滑順超濃郁，滿足感爆棚。起酥奶酥麵包有32層鹹香起酥皮，外觀金黃色澤光感，口感蓬鬆酥脆，搭配沙沙感奶酥內餡，經典醇濃奶香與口感濃藏於心。

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每一步都不簡單的統一麵包，蘊含師傅們對烘焙麵包的熱愛，真材實料的原料加上專業的技術，是統一麵包「用心堅持每位享受」的關鍵！5/29~6/11 7-ELEVEN世界牛奶日活動，推出香濃維也納牛奶軟法、鹽奶油捲、卡士達、起酥奶酥麵包第二件省10元優惠，一起享受統一麵包帶來的美味饗宴！

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