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廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲郭彥均向節目《爸爸回家做晚飯》許願，希望廚佛Fred能利用奶粉和番茄兩種食材入菜，做出營養又美味的料理。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

廚佛瑞德Fred的料理節目《爸爸回家做晚飯》，每集都根據邀請來的明星名人料理需求，透過全聯方便取得的生鮮食材開出應景菜單，在Fred與來賓的幽默對話中，不僅烹飪步驟輕鬆完成，還能得到許多料理眉角及小撇步，最後好菜上桌讓人看了在家也想跟著做！這次是家有寶貝女兒的郭彥均提出願望清單，希望可以運用家中常備的桂格醇濃奶粉入菜，以及做出高營養的番茄料理。

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

郭彥均表示，以前就有給女兒喝桂格醇濃全脂奶粉一段時間，到現在依然是家裡必備好物，每次去全聯必買的產品就是桂格醇濃全脂奶粉，因為平時外食不知不覺已吃到許多添加物，所以100％紐西蘭生乳、純淨零添加的桂格醇濃全脂奶粉，無色素、無香料、無防腐劑、無額外添加糖等，還得到了號稱「食品界米其林」的歐洲風味評鑑機構ITi認證「風味絕佳獎」，講究純天然，讓全家人都喝得好安心。不只如此，郭彥均笑說最重要的是桂格醇濃全脂奶粉不論冷熱都好喝！用熱水泡奶味很香濃，更特別的是可以直接用5度C冰水泡，即沖即溶，不像其他奶粉會結塊，也不需要額外加冰塊，不用擔心冰塊稀釋奶香，方便又美味，「冬天喝熱的、夏天喝冰的，一年四季、一家大小都可以喝」。

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

Fred笑說自己的外號可是「人體行動食譜書」，要完成奶粉入菜的願望太簡單，他特別發揮巧思設計了「藍帶雞排佐奶油蘑菇白醬」和「白濃海鮮番茄火鍋」兩道菜色。所需食材除了奶粉也包括雞肉、海鮮等具備豐富蛋白質，也有蔬菜的纖維，讓郭彥均未煮先讚好健康。首先處理藍帶雞排佐奶油蘑菇白醬的雞排，用雞肉鋪上火腿、起司片並撒上鹽、黑胡椒調味後包起來，依序沾上蛋液、麵粉及麵糊下鍋炸至酥脆即完成。

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

料理最重要的靈魂「奶油蘑菇白醬」，原先需要以鮮奶油、牛奶去炒麵糊，但Fred使用桂格醇濃全脂奶粉取代，更方便省時，同樣美味滿分；白醬中的培根入冷鍋後再開火煎脆、逼出本身油脂，接著加入洋蔥慢炒，後續再加入蘑菇，為了要炒出香氣，Fred表示需要先移開火源，把培根撥至低溫處，高溫處下蘑菇炒，他提醒製作蘑菇醬一定要炒至水分收乾才可以。

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

看Fred料理說得頭頭是道，郭彥均問他在哪學做菜，一聽是在美國的法國藍帶廚藝學校，郭彥均驚訝反問真的嗎？讓Fred哀怨說「這樣我爸會很難過的，他花很多錢送我去讀耶」；年紀相同的兩人邊煮邊聊天，Fred表示廚房裡有刀有火有油，全世界只有「地獄」有一樣的配置，還有郭彥均分享自己只會做簡單的料理如丼飯，Fred立刻問「把它放冰箱？」不停「炸」出來又把兩人「凍」到不行的冷笑話，快把郭彥均逼瘋，要Fred趕快認真做菜！只見Fred將蘑菇炒至萎縮後加白酒開大火，把酒氣燒掉留下果香味，接著加入麵粉高湯拌煮，最後撒入桂格醇濃全脂奶粉和些許黑胡椒，濃郁白醬就輕鬆完成了。

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

另一道「白濃海鮮番茄火鍋」的精髓在於夠味的濃白湯，Fred表示蛋白質、油脂、膠質是煮出濃白湯的三大關鍵，他選用高蛋白質的鯛魚片並以油炒香，續加入蒜頭、洋蔥、蔥段、薑片及米酒後，倒入熱水熬煮，Fred提醒火候一定要夠大，才能讓湯頭成功乳化變濃，反之如果想煮出清澈湯底就要用小火慢慢滾。火鍋另一個主角番茄也需要用適中火候炒至軟化，「降低水分就能讓它變濃、釋放酸度」，軟爛的番茄湯底倒入濃白湯中，再倒入全聯購買的現成蒜蒜雞湯，加入所有食材煮成火鍋就能開吃。

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

在試吃兩道創意料理之前，辛苦完成任務的Fred跟郭彥均兩人都先大灌一杯桂格醇濃全脂奶粉泡的牛奶，兩人一喝都誇個不停「好好喝」！郭彥均更發自肺腑感嘆「不愧是有得到國際風味絕佳獎，熱的喝、涼的喝、冷的喝、冰的喝都適合」。郭彥均超有口福，狂讚Fred的火鍋湯頭鹹甜美味，藍帶雞排肉超嫩，佐白醬更是有牛奶香與蘑菇甜，大讚「奶香味非常濃、非常香～真的很厲害！」

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

▲▼Fred,郭彥均,爸爸回家做晚飯,桂格醇濃全脂奶粉,全聯,料理。（圖／翻攝自影片）

也想在家複製做出營養美味兼具的料理，Fred笑說一點也不難，所有食材包括國際風味獎章肯定的桂格醇濃全脂奶粉，在全聯通通買得到，跟著《爸爸回家做晚飯》一起做，省時美味料理輕鬆上桌。

奶粉入菜食譜就在《爸爸回家做晚飯》: https://www.youtube.com/watch?v=grEKWAjWulc

手刀購入桂格醇濃全脂奶粉：https://reurl.cc/M4XeNp

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Fred郭彥均爸爸回家做晚飯桂格醇濃全脂奶粉全聯料理

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