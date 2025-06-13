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力堵違規轉運、低價傾銷　卓榮泰：有助對美談判取得有利位置

▲▼卓榮泰視察財政部關務署台北關防杜違規轉運情形。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰視察財政部關務署台北關防杜違規轉運情形。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（13日）前往遠雄航空自由貿易港區，視察財政部關務署台北關防杜違規轉運情形，肯定海關同仁落實「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」的「三嚴」措施，防範任何違規轉運「洗產地」行為。他期許，產業界能在政府所建構的合規制度下，共組「出口國家隊」，攜手走向國際，持續擦亮台灣這塊精緻招牌。

卓榮泰指出，為因應美國於台灣時間4月3日凌晨宣布新關稅政策，政府率先提出對國內產業的支持方案，目前已加碼至930億元，並編列1000億元挹注台電公司，以改善台電財務結構、平穩電價。

卓榮泰強調，美國政府期盼透過新關稅政策，解決其財政赤字、貿易逆差等問題，並高度重視違規轉運與低價傾銷等經濟安全議題。而維護經濟安全，是國家政策推動方向，即便美國未提出關稅貿易政策，仍會投入大量人力與財力資源，全面防範違規轉運與低價傾銷等情事，此亦有助我方後續與美談判取得更有利位置。

卓榮泰提到，台北關素有「天下第一關」之稱，不僅進出口相當多高科技機敏產品，價格及價值亦相當高，成為我國最重要的關口之一。為維護台灣經濟安全，各海關關口持續全面落實「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」的「三嚴」措施。

在事前嚴防方面，經濟部已公告自今年5月7日起，出口我國產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實。該措施實施以來，海關已查核逾9萬5,000件，業者配合情形良好；此外，基隆、台北、台中與高雄等四大關口亦成立「強化違規轉運查核小組」，自今年4月1日起至6月8日止，已查核輸美貨物6,482件，其中63件違規貨物已移送裁處。

卓榮泰進一步表示，海關關員也善用反饋系統，線上填報查核結果及註記警示具高風險之廠商名單，精準鎖定及打擊可疑對象，包括對意圖竄改產地標示，透過魚目混珠方式，企圖蒙混闖關的不肖廠商，皆能透過科技技術迅速識破，並有效攔阻。

卓榮泰強調「法網恢恢，疏而不漏」，為保障所有守法廠商的權益，只要有任何不法行為，都鼓勵大家勇於指認、檢舉，政府一定會強力查察，同時他也呼籲相關單位擴大宣導，強化業者自律及法遵意識，以打擊冒牌，擦亮「MIT」招牌，進而贏得國際信任，建立國家的形象品牌。

▲▼卓榮泰視察財政部關務署台北關防杜違規轉運情形。（圖／行政院提供）

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