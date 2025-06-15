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少婦丈夫剛過世竟遭公公侵犯！1歲兒就睡旁邊　她錄影自救提告

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲公公不顧兒子過世不到兩個月，竟對媳婦伸狼爪。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻小美(化名)喪夫後仍和公公同住，並身兼3份工養活1歲兒，沒想到丈夫過世不到2個月，公公就對她伸狼爪。一日深夜，公公不顧孫子還睡在小美身邊，強脫小美褲子撫摸並強吻，經小美不斷抗拒並拿手機錄影才脫身。全案經橋頭地院審理，法官判定公公對小美強制猥褻，處1年徒刑。可上訴。

判決指出，小美原本和丈夫、1歲兒與公公同住，沒想到丈夫因故過世還不到2個月，公公竟於2023年8月12日深夜2點，趁小美和孫子在住處客廳雙人床上睡覺，伸手撫摸小美大腿，小美驚醒後屈膝、轉身抵抗，公公仍強脫她褲子繼續強吻，並伸手撫摸她下體，猥褻得逞，過程小美拿出手機錄影又不斷抗拒，公公才終於停手。事後小美去警局報案。

庭審時，公公只承認撫摸小美大腿和親臉頰，但辯稱是小美主動找他親熱。公公的律師則說，從小美提出的錄影畫面看來，影片裡沒有小美拒絕公公的舉動，且小美案發後2個月才報案，期間仍繼續住公公家，和常情不符。

小美則證稱，她當時和兒子一起睡在客廳的雙人床上，吃了感冒藥昏昏沉沉的睡著，突然感覺有人在摸她大腿，驚醒發現竟是公公在摸她，她問公公在幹嘛，公公沒有回應，她便打開手機錄影，但公公仍繼續強脫她褲子撫摸，因小孩就睡在旁邊，她以扭動身體的方式抵抗，並沒有很大聲喝斥公公。

小美說，當時她收入只有2萬多元，丈夫過世後她經濟負擔變重，無法獨力扶養幼兒，不僅必須同時做3份工作，且需要靠公公這邊幫忙住的地方，所以才無法馬上搬走。

法官勘驗影片資料，雖為片段、零星之畫面，仍可見小美的褲子已被褪到大腿，並遭公公撫摸下體，公公還發出「老爸愛…」等意思不明的聲音，而小美在警詢、偵查、審理的證述一致，遭檢方詢問細節時，更遮著眼拭淚哽咽說「我實在不是很想講」，和遭性侵害的被害人反應相似，且小美案發當晚就向友人求救，並立即帶小孩投宿到友人家，出現慌亂、失神、哭泣等反應，也能作為補強證據。

法官指出，小美因丈夫過世頓失經濟支柱，案發後無能力可立即搬家，且兩人為公媳關係，丈夫又過世不久，小美想追究本案時，一定會有倫理上的顧慮而斟酌，沒有馬上報警也是常情，判定公公猥褻屬實，且犯後否認犯行，沒有和小美達成和解，審酌公公空軍官校畢業，目前退休，經濟來源靠退休俸約每月3萬9000元，離婚，需扶養孫女等情，依犯強制猥褻罪，處1年徒刑。可上訴。

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