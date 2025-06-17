南投選委會又出包！馬文君游顥傻傻分不清楚　議員批：挖坑給民眾

▲民進黨南投縣議員沈夙崢貼出「南投縣選舉委員會查詢單」質疑南投縣選委會，到底要挖幾次坑給民眾？（圖／翻攝沈夙崢臉書）

記者詹詠淇／台北報導

南投縣立委罷免案先前才發生因姓名或資料簽署潦草、筆跡與戶政資料不符等，遭南投選委會剔除部分連署書，引發爭議。沒想到，民進黨南投縣議員沈夙崢今（17日）指出，南投縣選委會又挖坑給民眾，有民眾收到罷免查詢單，標題寫投二選區，內容卻是投一選區，到底要怎麼勾？她痛批，縣選委會從第一階段查詢單就狀況連連，行政技術不斷，每次都被抓包才要說明致歉。

南投縣立委罷免案先前才發生因姓名或資料簽署潦草、筆跡與戶政資料不符等，遭南投選委會剔除部分連署書，導致須進入補件程序，引發罷團不滿。經中選會複查後，馬文君罷免案連署書有199人修正為符合規定；游顥罷免案則有508人修正為符合規定。罷免馬文君團隊本月3日向選委會補件3828份，高於遭剔除份數；罷免游顥團隊則在4日「十四倍奉還」，送交2646份補件連署書。

沈夙崢今日在臉書貼出一張「南投縣選舉委員會查詢單」質疑，南投縣選委會到底要挖幾次坑給民眾？有投二民眾收到罷免查詢單，標題寫投二選區，內容寫投一選區。這樣的查詢單，到底要民眾怎麼勾選？

沈夙崢指出，如果勾選「是」本人簽署罷免連署單，那到底是確認勾選游顥罷免連署，還是馬文君罷免連署？如果民眾因為看不懂內容，而勾選「否」，那是不是會被判定偽造？這是在設陷阱給罷團？

沈夙崢強調，查詢單是很重要的一環，旨在確認是否為本人參與連署。任何一個答案回函，都會涉及到民主罷免的結果，甚至是檢調單位調查的判斷和方向。

沈夙崢說，縣選委會說是忙中出錯，底稿沒有改到，將會寄第二次查詢單，以第二次為主，「真的無言」，從第一階段的查詢單就狀況連連，行政技術不斷，每次都被抓包才要說明致歉，從沒看過有人實質負責。