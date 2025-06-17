　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

巴黎航展開幕　「殲-10CE」受關注

▲▼巴黎航展開幕　「殲-10CE」受關注。（圖／翻攝中國日報）

▲中航工業展出殲-10CE模型。（圖／翻攝中國日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

巴黎航展16日開幕，中國航空工業集團也參加了展覽，並展出近期因印巴衝突大受關注的「殲-10CE」戰機模型。中國航空工業集團巴黎航展代表團團長李清堂表示，中國製造的戰機越先進，世界的天空越安寧。

根據《中國日報》報導，中國航空工業集團此次展出的模型款式非常多，涵蓋了戰鬥機、運輸機、教練機、直升機等，型號包含：歼-20、殲-35A 、運-20、直-20、L15A教練機及攻擊-11等。

同時，也展出了多款無人機，型號包含：翼龍-1G、翼龍-6、翼龍10B、旋戈-2000等。而在這之中最受關注的，就是在印巴衝突中聲名大噪的殲-10CE。

中航工業參展代表團長李清堂表示，期待在巴黎航展上與全世界的同行們互學互鑒，為推動空天科技更快更好發展、增進各國人民福祉、促進人類探尋空天的夢想貢獻中國航空工業的智慧和力量。

對於殲-10CE受到的關注，中航工業代表團副團長朱謙指出，殲-10CE具有非常優秀的機動性能，非常先進的航電火控雷達，以及配套的武器裝備，不只具有自主閉環的超視距攻擊能力，也具有優秀的電子對抗和體系協同作戰能力。

▲▼巴黎航展開幕　「殲-10CE」受關注。（圖／翻攝中國日報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器
快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報
「炸彈媽」驚魂！險釀火燒車　長腿辣妹捧水救援
80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑
快訊／00939開獎！　配息刷新高
快訊／統一獅林靖凱左膝動刀　球季提前報銷
中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀
電動機車補助升級　3項金額調升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

巴黎航展開幕　「殲-10CE」受關注

男用高倍鏡頭拍殲-36諜照遭捕　並列雙座類似蘇-34「鴨嘴獸」戰轟機

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

巴黎航展開幕　「殲-10CE」受關注

男用高倍鏡頭拍殲-36諜照遭捕　並列雙座類似蘇-34「鴨嘴獸」戰轟機

涉非法傾倒廢棄物交保撤銷　前屏東縣議員劉淼松改聲押禁見

5億高中生遺產歸誰明天揭曉　夏男已入獄！賴母樂觀看待

碩士學歷當主管！老爸擁5房3地「卻超愛撿回收」　她崩潰：怎溝通

一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員曝解答

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

凱基證券：台股樂觀情緒重回高檔區　下半年布局聚焦ACE

沒下巴害的！消防員患重度呼吸中止症　醫：像1hr「窒息」52次

快訊／午後瞬間大雨！烏來釣客受困沙洲　警消架繩營救

遭Google移除憑證惹議　簡志誠致歉再強調：資安、國安絕無影響

台東縣體育場附近紅綠燈有鳥巢！民眾親見鳥兒飛出　恐影響交安

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

軍武熱門新聞

男用高倍鏡頭拍殲-36諜照遭捕　

巴黎航展開幕　「殲-10CE」受關注

央視近距曝光梟龍最新型號

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

055艦確定配置2架直-20

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

手拉手測試掃雷成果　陸網：不能用個遙控車嗎？

殲-15獲運油-20空中加油助拳

殲-35最新照片秀出起落架雙輪胎

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

台船製造升級版潛舉式重載船

全球前十強航母　日本首入榜

中國5折外銷殲-35A給巴國？

更多熱門

相關新聞

陸殲10戰機實戰擊落法戰機後首秀巴黎 20系列機群陪展亮相

陸殲10戰機實戰擊落法戰機後首秀巴黎 20系列機群陪展亮相

據《央視新聞》報導，第55屆巴黎航展將於2025年6月16日至22日舉行，中國航空工業集團已公布今年的參展陣容，涵蓋戰鬥機、無人機及民用飛機等多類型展品，展現中國航空技術的最新成果與全面系統作戰能力。

傳印尼考慮購買殲-10戰機

傳印尼考慮購買殲-10戰機

央視力挺促銷　殲-10CE擺脫近視眼單挑沒問題

央視力挺促銷　殲-10CE擺脫近視眼單挑沒問題

央視頻爆印巴空戰細節猛料

央視頻爆印巴空戰細節猛料

殲-10CE參加蘭卡威航展「人氣爆棚」 20多國軍政代表赴展台觀賞「模型」

殲-10CE參加蘭卡威航展「人氣爆棚」 20多國軍政代表赴展台觀賞「模型」

關鍵字：

巴黎航展殲-10CE

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

29歲人妻護理師轉戰AV界

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面