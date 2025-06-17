巴黎航展開幕　「殲-10CE」受關注

▲中航工業展出殲-10CE模型。（圖／翻攝中國日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

巴黎航展16日開幕，中國航空工業集團也參加了展覽，並展出近期因印巴衝突大受關注的「殲-10CE」戰機模型。中國航空工業集團巴黎航展代表團團長李清堂表示，中國製造的戰機越先進，世界的天空越安寧。

根據《中國日報》報導，中國航空工業集團此次展出的模型款式非常多，涵蓋了戰鬥機、運輸機、教練機、直升機等，型號包含：歼-20、殲-35A 、運-20、直-20、L15A教練機及攻擊-11等。

同時，也展出了多款無人機，型號包含：翼龍-1G、翼龍-6、翼龍10B、旋戈-2000等。而在這之中最受關注的，就是在印巴衝突中聲名大噪的殲-10CE。

中航工業參展代表團長李清堂表示，期待在巴黎航展上與全世界的同行們互學互鑒，為推動空天科技更快更好發展、增進各國人民福祉、促進人類探尋空天的夢想貢獻中國航空工業的智慧和力量。

對於殲-10CE受到的關注，中航工業代表團副團長朱謙指出，殲-10CE具有非常優秀的機動性能，非常先進的航電火控雷達，以及配套的武器裝備，不只具有自主閉環的超視距攻擊能力，也具有優秀的電子對抗和體系協同作戰能力。