央視頻爆猛料　揭密殲-10CE擊殺印度飆風細節

▲央視爆料5.7印巴空戰的細節，揭密中式出口武器助巴軍擊殺印度飆風戰機過程。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

印巴空戰不僅讓巴基斯坦空軍聲名大噪，也一舉捧紅中國軍工武器，大陸官媒《央視》近日更連續兩次曝光關於5月7日這場震驚全球的空戰細節，證明自家出口的殲-10CE戰機、ZDK-03預警機以及PL-15E導彈完全主導了此次空戰的勝利。

首先《央視》於5月17日的「軍情時間到」欄目中，明確指出：「近日，我國外貿型戰機殲-10CE戰鬥機首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落了多架敵機，自身無一損失。」據巴基斯坦空軍公開證實，在這場空戰中成功擊落印度6架戰機，其中包含3架印軍一直宣稱改變戰場局勢的「飆風」（Rafale）戰機。

接著隔日該大陸官媒又在「世界周刊」欄目播出專題報導「透視空戰」中描述了此次的戰場細節。據《央視》曝光的消息顯示，巴基斯坦擊落印度飆風等戰機，並不是過去網傳殲-10CE發射PL-15E導彈，再由ZDK-3預警機對PL-15E導彈進行中繼制導，即所謂的「A射B導」模式。

事實上應該是「A鎖、B射、C導」的方式讓巴軍成功擊殺印度飆風。大陸知名軍事自媒體「國平視野」指出，A鎖指的是地面防空導彈系統（HQ-9B）的搜索雷達，通過高速數據鏈系統向預警機發送目標信息。值得注意的是，搜索雷達不僅不會引發飆風的雷達系統告警，還可以為PL-15E導彈提供所需的目標信息。

根據《央視》提供的圖片顯示，B射指的是殲-10CE只管發射PL-15E導彈，而不用來管制導導彈，所以可以不開火控雷達，避免被飆風雷達告警系統發現自身已受到空空導彈攻擊。最後的C導則是ZDK-3預警機引導導彈，攻擊並摧毀飆風等戰機，但預警機自身並沒有提供目標信息，而是使用地面防空系統發送的目標信號。

分析進一步表示，在這場印巴空戰中，預警機實際上發揮信息綜合和指揮中心的作用。首先地面防空系統SJ-212有源相控陣搜索雷達將發現多批次目標直接發送給預警機，預警機將其顯示在液晶螢幕上，指揮人員再將不同目標的信息分配給各陣位J-10CE戰鬥機，並發射機載PL-15E遠程空空導彈，由預警機負責中繼制導，並最終擊落印軍戰機。

分析指出，巴基斯坦軍隊就是憑借用數據鏈打通地面和空中的防禦和進攻體系，採用中式網絡化作戰單位，取得對印度「萬國牌」戰機極難整合成網絡化作戰的勝利，證明他們的信息化程度遠在印度軍隊之上，「所以打贏了此次印巴空戰，當在情理之中。」

▼印度飆風戰鬥機（Rafale）。（圖／達志影像／美聯社）