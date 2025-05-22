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大陸 大陸焦點 特派現場

殲-10CE參加蘭卡威航展「人氣爆棚」　20多國軍政代表赴展台觀賞「模型」

▲中國航空集團攜殲-10CE、FC-31和運-20等多機模型赴蘭卡威航空展參展。（圖／翻攝中新網）

▲中國航空集團攜殲-10CE、FC-31和運-20等多機模型赴蘭卡威航空展參展。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

第17屆蘭卡威國際海事與航空展20日在馬來西亞登場，大陸唯一參展的「中航技」代表中國航空工業集團，攜帶全家族航空裝備趁展會期間向外推銷，其中，近期在印巴空戰爆紅的「殲-10CE」戰機更是受到關注，包括馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨、寮國等20多個國家與地區的軍政代表前往其模型展台觀賞與洽詢。

▲馬來西亞第一副總理觀看殲-10CE戰機模型。（圖／翻攝中新網）

▲馬來西亞第一副總理觀看殲-10CE戰機模型。（圖／翻攝中新網）

《環球時報》報導，近期全球矚目的殲-10CE在本次蘭卡威航展上也受到國外觀眾的熱烈追捧。據瞭解，許多國外民眾紛紛到中航技的展區，與展出的殲-10CE戰機模型合影「打卡」留念，殲-10CE戰機也成為中航技展區的「流量擔當」。

公開資訊顯示，殲-10CE是大陸自主研發的全天候多用途戰鬥機，具備空中加油、短距起降與中低空高機動格鬥能力，配備有源相控陣雷達與多模式精準打擊系統，可在複雜電磁環境下執行超視距攻擊任務，2022年成功出口巴基斯坦，成為其空軍主力戰機之一。

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

大陸軍事專家張學峰指出，「殲-10CE不能算典型的匿蹤戰機，但其雷達反射面積透過多項設計已大幅降低，加上所搭載的霹靂-15E空對空導彈，射程甚至優於美製AIM-120及歐洲流星導彈，具備極強競爭力。」

他強調，除了技術與性能，殲-10CE在國際市場上也展現出高性價比優勢，「與西方2億美元起跳的戰機相比，中方方案價格合理，且無附帶政治前提。」

本屆蘭卡威航展共有30多國、近600家軍工企業參展，是亞太區最具影響力的國防軍武裝備平台展會之一。

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