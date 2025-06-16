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大陸 大陸焦點 特派現場

陸殲10戰機實戰擊落法戰機後首秀巴黎　20系列機群陪展亮相

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

▲▼巴基斯坦空軍的殲-10C戰機。（圖／翻攝自X／Defence Pakistan）

文／香港01

據《央視新聞》報導，第55屆巴黎航展將於2025年6月16日至22日舉行，中國航空工業集團已公布今年的參展陣容，涵蓋戰鬥機、無人機及民用飛機等多類型展品，展現中國航空技術的最新成果與全面系統作戰能力。

▲殲-35A隱形戰機。（圖／翻攝央視軍事）

▲殲-35A隱形戰機。（圖／翻攝央視軍事）

在軍機板塊，展示機型將聚焦「20」家族，中國航空工業將展出多款明星機型，包括重磅戰機「殲-20」、「殲-35A」、「殲-10CE」、大型運輸機「運-20」，直升機「直-20」及「直-10ME」。這批機型全面覆蓋空軍作戰需求，標誌中國在軍機領域的體系供給與體系運用能力持續提升。

值得注意的是，在此前印度與巴基斯坦的衝突中，巴軍出動中國製殲-10C戰機，成功擊落多架印度從法國購買的飆風戰機，且自身無損。此次空戰被視為北京官方首次證實的殲-10戰機完成的實戰「首秀」。

此外，無人機板塊的展示，將體現多型平台滿足多場景需求與多元運用。展示的多型無人機包括，「攻擊-11」、「翼龍-2H」、「翼龍-2」、「旋戈-500W」、「旋戈-2000」。航空工業指出，無人機型譜持續擴充，涵蓋偵察、打擊及其他多用途任務，滿足未來多樣化戰場需求。

民機板塊則以服務自主民機為主，助力綠色空中通道。展示的多款自主研發機型包括，AG600M大型水陸兩棲飛機、「新舟」60增雨機、AC352中型多用途直升機。這些機型可廣泛應用於應急救援、氣象保障、空中觀光等多種民用場景。

從「20」家族到多型無人機及自主民機，中國航空工業集團將在巴黎航展集中展現近年來軍民機航空裝備的建設成果。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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