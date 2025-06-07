傳印尼考慮購買殲-10戰機　陸專家：實戰表現與價格都是優勢

▲殲-10CE戰機在「印巴衝突」取得實戰成果，引起印尼高度關注。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國外銷型戰機殲-10CE在「印巴衝突」，首次取得實戰戰果。大陸媒體《央視》報導指出，印尼政府正考慮採購中國製造的殲-10戰鬥機進行可行性評估。對此，大陸軍事專家張學峰也指出，這一消息標誌著殲-10CE戰鬥機在實戰中表現已經引起了越來越多國家的關注，並將其納入軍購的考慮範圍。

殲-10CE是殲-10C的外貿型，由中國航空工業自主研制，屬於全天候、單發、單座、多用途三代改進型戰鬥機。該機自2017年首次公開亮相以來，已經在多個國際航展上引發關注。其具備體系協同作戰、強電磁對抗環境下超視距多目標攻擊以及多模式對地精確打擊等能力，外掛武器能力強，裝備先進的綜合化航空電子系統和武器系統。

《澎湃新聞》報導稱，大陸軍事學者張學峰也介紹，殲-10CE具有三大優勢：一是採用了多種措施將雷達反射面積降低一個數量級，減少了戰機的信號特徵；二是採用先進的航電系統，配備了有源相控陣雷達，探測距離遠且抗干擾能力強；三是可搭載多種功能類型的精確制導彈藥，搭載的導彈先進，可以實現先敵發現、先敵跟蹤、先敵射擊。

針對上述優勢，張學峰也分析，殲-10的價格更加友好，「陣風」戰鬥機算上備件、後勤支援服務以及培訓，往往是平均2億美元，與殲-10相比，性價比低。另外，中國和印尼防務關係的深化也將成為印尼評估殲-10CE戰機的積極因素。

印尼國防部副部長道凡托也透露，中國殲-10戰鬥機在印巴衝突中的表現是印尼考慮該機型的重要因素之一。此外，相較於西方同類戰機，殲-10的價格更具競爭力，且技術配置符合印尼對「高性價比先進裝備」的需求。

道凡托透露，印尼目前正重點審查殲-10與現有國防系統的兼容性、售後維護支持以及具體採購條款。採購範圍可能不限於戰鬥機，還可能包括中國製造的艦艇、護衛艦及其他武器裝備。這一消息無疑將進一步推動中國與印尼的軍事合作。

除了巴基斯坦已經引進了殲-10CE戰機。埃及是否購買殲-10戰機也備受關注。去年9月，陸媒《參考消息網》引述美國《國家利益》雙月刊網站報導，開羅已訂購殲-10C「猛龍」戰機來取代其老舊的美制F-16「戰隼」戰機機隊。

至今並沒有中埃雙方官方層面的消息證實這筆軍購是否存在。今年2月27日舉行的國防部例行記者會，有媒體曾提問，「有消息稱埃及空軍已接收第一批中國殲-10戰鬥機？」對此，中國國防部新聞發言人吳謙回應稱，與事實不符，完全是一個假消息。