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第二買家浮現？央視力挺促銷　殲-10CE擺脫近視眼單挑沒問題

▲▼官媒曝光一架塗有「204」編號的黃皮殲-10CE，外界分析很可能是第二批次的第4架，代表繼首批交付巴基斯坦後，第二批已蓄勢待發出口。（圖／翻攝自央視）

▲官媒曝光一架塗有「204」編號的黃皮殲-10CE。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

中國軍工在印巴空戰後一舉成名，大陸官媒在最新報導高調秀出一架塗有「204」編號的黃色蒙皮殲-10CE戰機，暗示第二批出口已蓄勢待發，回應上個月馬來西亞航展中，在該機展台前吸引逾20國軍政代表前往諮詢的盛況。

《央視》在節目中以「殲-10CE為何一戰成名」講述了該戰機從20世紀80年代的艱難起步，從模仿學習到自主創新的歷史性跨越，報導畫面更直接出現一架塗有「204」編號的黃皮殲-10CE。外界分析，204的編號可能指的是第二批次的第4架，也就是說繼首批交付巴基斯坦後，第二批用於出口的殲-10CE已經蓄勢待發，目前傳出包含印尼、伊朗、奈及利亞、烏茲別克等國都有意引進。

▼馬來西亞第一副總理觀看殲-10CE戰機模型。（圖／翻攝中新網）

▲馬來西亞第一副總理觀看殲-10CE戰機模型。（圖／翻攝中新網）

值得關注的是，大陸官媒此次報導除了對殲-10CE出口前景的推測外，在談及戰機先進之處時，特別提到殲-10如今已經擺脫「近視眼」問題。知名軍事自媒體「國平視野」指出，所謂近視眼指的是戰機探測能力差，而會讓官媒特別提出釐清，無疑是此次空戰雖然殲-10CE在超視距距離發射PL-15E擊殺印度「飆風」（Rafale）戰機，但不少聲音仍認為，脫離於體系的建構，殲-10CE無法在空戰中對飆風形成單方面無傷碾壓，這造成潛在購買國家有所顧慮的原因。

分析進一步表示，事實上殲-10CE在裝備先進的有源相控雷達後，空戰中能做到「先敵發現-先敵鎖定-先敵發射」，即使在缺乏預警機體系支援的戰術背景下，單機也能有效壓制技術代差不大的對手。也就是說，殲-10CE在獨立作戰時依舊具備獨挑大梁的能力，再配上遠射程的超視距導彈，仍然可以保持很好的殺傷力。

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

過去《央視》也曾在報導中透露5月7日印巴空戰細節，其中預警機發揮信息綜合和指揮中心的作用。首先地面防空系統SJ-212有源相控陣搜索雷達將發現多批次目標直接發送給預警機，預警機將其顯示在液晶螢幕上，指揮人員再將不同目標的信息分配給各陣位殲-10CE戰鬥機，並發射機載PL-15E遠程空空導彈，由預警機負責中繼制導，並最終擊落印軍戰機。

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