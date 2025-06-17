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漲282倍！　陸藥企「操縱新冠藥價」…慘吞上市以來最大罰單

▲地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS），能降低需要仰賴呼吸器的重症病患的1/3致死率。（圖／路透）

▲地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS），能降低需要仰賴呼吸器的重症病患的1/3致死率。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

新冠疫情期間，地塞米松（dexamethasone，簡稱地米、DXMS）作為重症病患的救命藥，市場需求激增。大陸天津市市場監督管理委員會近日公告，聯環藥業因壟斷地塞米松原料價格，導致價格暴漲282倍，被罰沒去年超72%淨利（6103.82萬元人民幣），而這也是聯環藥業遭遇上市以來，最嚴重的罰單。

綜合陸媒報導，2021年11月至2024年3月，津藥藥業、仙琚製藥、聯環藥業和西安國康瑞金製藥四家企業，在自然人郭某某組織下，達成「停止價格競爭、共同漲價」的口頭協議，還透過商業公司「兜底採購」確保壟斷實施，這導致地塞米松價格從0.35元／支（人民幣，下同），暴漲至98.76元／支，漲幅高達282倍。

▲聯環藥業遭上市以來最大罰單。（圖／聯環藥業年報）

▲聯環藥業遭罰沒七成淨收。（圖／聯環藥業年報）

國家市場監管總局13日公布，對地塞米松磷酸鈉原料藥壟斷協議案的行政處罰決定。四家企業因達成並實施價格壟斷協議，最後被罰沒款合計3.55億元，主辦單位郭某某個人被頂格罰款500萬元，四家藥廠的4名責任人各被罰60萬元。

目前涉事藥企聯環藥業表示，將立即積極配合調查，組織整改，終止相關不當行為，並積極主動向客戶寄送《調價通知函》。

地塞米松作為一種腎上腺皮質激素類，具有抗發炎、抗過敏、抗休克等作用。臨床上常用地塞米松磷酸鈉，注射液治療過敏性疾病，和免疫系統異常引發的炎症，曾被列入《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，成為重症新冠肺炎臨床治療的重要藥物。

據悉，聯環藥業、津藥藥業、仙琚製藥三者屬於，中國國內擁有地塞米松磷酸鈉注射液批文，及一致性評估的企業。

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