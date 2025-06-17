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金正恩接見普丁心腹　北韓「加碼宣布」：再度支援俄國6000兵力

▲▼俄羅斯國家安全會議書記蕭依古17日出訪北韓平壤，受到金正恩接見款待。（圖／路透）

▲俄羅斯國家安全會議書記蕭依古17日出訪北韓平壤，受到金正恩接見款待。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯國家安全會議書記蕭依古（Sergei Shoigu）於17日再次訪問北韓（朝鮮），與北韓最高領導人金正恩在平壤會面，這是兩人不到兩週內的第二次會晤，俄媒更透露北韓追加向俄國派出6000名兵力。蕭依古此次出訪乃奉俄羅斯總統普丁之特別指示，顯示俄朝雙邊關係迅速升溫，並持續深化。

根據《塔斯社》等俄媒引述俄羅斯國安會公報指出，蕭依古今（17）日飛抵北韓首都平壤，並與金正恩舉行會談，具體訪問目的雖未公開，但被認為是延續本月4日雙方討論內容的後續行動。雙方當時就俄烏戰爭、韓半島（朝鮮半島）情勢、以及北韓軍人被派遣至俄國庫斯克州作戰等問題進行協議。

俄媒指出，北韓已決定追加向俄羅斯派遣6000名工兵部隊。

俄羅斯官方電視公開的畫面顯示，金正恩親自前往朝鮮勞動黨總部大樓門口迎接蕭依古，兩人熱情地三度擁抱並握手致意。金正恩表示，「這才一週……不，是兩週不見了。」蕭依古則回答：「因為有（普丁）總統的指示，我才會這麼常來。」

金正恩隨即回應，「這正是我們雙邊合作日益緊密的證據」，蕭依古也表示贊同。

在步行前往會談地點的過程中，金正恩還笑問：「你都來這麼多次了，應該像在自己家一樣自在吧？」，蕭依古則表示，他感受到北韓方面的熱情款待。

南韓《韓聯社》指出，蕭依古3月21日也曾出訪平壤，並親自向金正恩遞交普丁總統的親筆信。短短3個月內，蕭依古已3度造訪北韓，顯示雙方高層互動頻繁。

俄羅斯國家安全會議表示，此次會談是基於本月初會晤所達成共識的實施行動，而這些共識是在去年俄朝簽署《全面戰略夥伴關係條約》框架下展開。該條約於去年6月由普丁親赴平壤簽署，10月完成批准程序，12月4日正式生效，成為雙方深化全方位合作的基礎。

專家推測，此番會談除可能進一步商討北韓軍隊派遣至庫斯克的安排，也可能涉及俄烏戰爭、李在明宣誓就職南韓總統後的韓半島（朝鮮半島）局勢發展，甚至討論近期以色列空襲伊朗後引發的緊張情勢。此外，隨著普丁去年出訪北韓滿一週年，金正恩是否回訪莫斯科，也可能成為討論話題之一。

目前雙方雖未公布具體協議內容，但俄羅斯與北韓持續深化軍事與外交合作，已引發美國及周邊國家的高度關注。

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