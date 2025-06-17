怒火攻心！金建希「緊急住院」離譜原因曝　尹錫悅探視死守病榻

▲金建希疑似因罹患嚴重憂鬱症，16日住進首爾峨山醫院。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希，昨（16）日下午傳出住進首爾峨山醫院，儘管對外界宣稱是舊疾復發，但事後經韓媒證實，是因為「嚴重的憂鬱症」所導致，且還出現過度換氣的症狀。外界質疑，是否因為檢方重新偵辦弊案，才會導致面臨龐大壓力。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《中央日報》，南韓法律界和醫界人士今（17）證實，金建希已於16日下午住進位於首爾市松坡區的首爾峨山醫院，目前正在精神科病棟接受治療，據傳是因為嚴重的憂鬱症所導致。

其實，金建希上周就曾因憂鬱症復發，而前往首爾峨山醫院精神科看診，當時醫師曾建議住院觀察治療，不過金建希最後仍決定返回位於首爾市瑞草洞的住處休養，直到最近憂鬱症的病況惡化，才前往首爾峨山醫院接受治療。

針對上述傳聞，金建希的律師也證實，「她是真的住院了。不過在此，我無法說明詳細的病名與病況」；首爾峨山醫院也回應，「雖然金建希住院消息屬實，但基於保護患者隱私，無法對外公布病情。」

報導指出，金建希住院初期，曾因過度換氣而接受呼吸道內科治療，而尹錫悅16日出庭受審後，便回到醫院內死守病榻。

據悉，金建希在尹錫悅政府時期前後涉及多項弊案，包括涉嫌操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，透過「乾津法師」全盛培從統一教收受現金花束、鑽石項鍊、名牌包、高跟鞋等，且多次以尹錫悅妻子之姿干預黨政人事安排。李在明政府上台後，通過《特檢法》，指示特別檢察官成立專案小組重啟偵辦。

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