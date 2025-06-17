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色狼蹲下綁鞋帶拍正妹胯下　正義哥目擊吼「你偷拍喔」攔人報警

https://www.ettoday.net/news/20250616/2979613.htm

▲新北市丁姓男子假裝彎腰綁鞋帶，竟持手機偷拍女路人。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區丁姓男子，日前在街頭盯上一名正妹尾隨，竟假裝蹲下綁鞋帶，趁隙持手機對準正妹裙底偷拍，連續拍下4張清晰可見大腿根部與雙腿間等私密部位的照片。正當丁男得逞之際，一名路過的正義機車騎士目睹全程，立刻大聲喝斥：「你在偷拍喔！」當場將他攔下並報警。士林地檢署偵結，依《刑法》妨害性隱私罪及不實性影像罪起訴。

起訴指出，今年5月某日上午，丁男見一名身材曼妙、獨自行走的年輕女子，竟起歹念一路尾隨，趁她行經新台五路與青山路口時，故意蹲下「綁鞋帶」，實際卻是偷偷舉起手機，朝正妹裙底連續拍攝，偷拍4張清晰可見大腿根部、雙腿間等隱私部位的照片。

正當他以為神不知鬼不覺，沒想到一旁路過的機車騎士目睹全程，當場大喊：「你在偷拍喔！」丁男嚇得拔腿就跑，機車騎士毫不猶豫立刻催油門追人成功將人攔下，並請熱心路人幫忙報警。

汐止警方接獲報案後迅速趕抵現場，將丁男當場逮捕，並查扣他犯案用的手機。丁男在警詢、檢方偵訊時均坦承犯行。

該名見義勇為的騎士也主動提供行車記錄器畫面，佐證丁男從尾隨、蹲地、偷拍到事發被逮的整個過程。檢警進一步調閱手機檔案，果然發現丁男偷拍的4張裙底照，角度清晰，明顯鎖定女子私密部位，依無故攝錄他人性影像罪起訴；建請法院依法宣告沒收手機。

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