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富少臥室裝針孔錄女友「火辣服務」4影片　她驚覺遭偷拍崩潰

▲桃園市林姓男子於2022年6月間邀約少女至電競旅館打電動，卻拉少女上床親吻並強行隔衣襲胸摸下體強制猥褻得逞，少女嚇壞後奪門而逃。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels

▲北市蘇姓富少偷拍前女友性影像遭起訴。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市家境富裕、經營科技公司的蘇姓男子，遭控在自家臥室暗藏無線攝影機，趁前女友到訪時偷拍其口交、手淫等私密性影像，另還偷錄另名女子裸臀與入睡畫面。前女友驚覺遭偷拍後報警提告。士林地檢署偵結後，依妨害性隱私將蘇男起訴，並請求沒收筆電與記憶卡等存有影像的違禁物；至於強制性交等罪嫌，因證據不足，則獲不起訴。

蘇男於2023年某月至某月間，在台北市大同區自宅臥室安裝攝影設備，偷拍前女友小愛（化名）錄下4段性影像，內容包括口交及幫其手淫過程，另還偷拍另一名女子安妮（化名）裸露臀部與入睡畫面共4張。

小愛懷疑自己可能遭偷拍，決定報警處理。警方持法院核發的搜索票前往蘇宅執行搜索，當場查扣筆記型電腦與無線攝影機記憶卡，並經鑑識確認其中存有多段涉案影像。

據了解，蘇男出身優渥家庭，父母雖已退休，早年靠經商累積可觀財富，在台北市擁有多戶房產，其中一戶供蘇男自住。蘇本人主修資訊工程，創立公司承接政府機關資安標案，合作對象包括氣象署、關務署等，近年並跨足高端跑車輪胎銷售，財力雄厚。

蘇男在偵訊時辯稱，攝影機是事先裝設，「在自己房間內放監視器不算偷拍」，否認有犯意。但檢警認為，雖然僅有小愛一人提告，仍於檢驗扣案資料時，發現蘇男另偷拍安妮裸露與睡姿畫面，研判其行為具持續性、出於單一犯意，依法構成「接續犯」，兩部分行為應合併評價，因此一併納入起訴範圍。

此外，筆電、記憶卡等存有偷拍影像之電子設備亦屬違禁物，檢方依《刑法》第319條之5規定，向法院聲請宣告沒收。

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