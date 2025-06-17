床頭擺遺照、香爐！網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

▲安哥的房間擺設超詭異。（圖／擷取自Facebook／安哥碎碎念）

圖文／CTWANT

抖音網紅「安哥碎碎念」的妻子「安嫂」今年3月底突然驟逝，怎料死者弟弟竟發聲控訴，指姐姐生前遭到丈夫家暴長達2年，最後「七孔流血」含冤而亡，然而檢方近日也公布遺體相驗結果，判定安嫂為毒品「浴鹽」中毒身亡。令人寒毛直豎的是，安哥今（17日）突PO出一段「悼念亡妻」影片，只見他在床頭擺遺照、香爐祭拜，鏡頭一轉竟驚見「成套無形女裝」，畫面相當詭異。

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▲除了床頭櫃擺遺照、香爐，床上還躺著一套配好的女裝，畫面相當詭異。（圖／擷取自Facebook／安哥碎碎念）

回顧事件，安嫂的弟弟在臉書貼出多張驗傷單，發文控訴安哥長期家暴，甚至為了保住頻道流量及愛妻假人設，竟不顧家屬意願強闖靈堂拍片，「說有多愛我姐都是演出來的，都家暴我姐2年了，還有臉發這影片，掩蓋自己暴力對待我姐的事實，真的很不要臉，家暴就是家暴，導致我姐冤死，為什麼不公開自己罪行。」

上月底，嘉義地檢署也公布相驗結果，判斷死者因使用過量卡西酮類毒品，致中毒死亡，考量無他人強迫所造成之外傷，死者也沒有自殺相關意圖，認定死亡方式為「意外」。事實上，卡西酮（Cathinone）又被俗稱為「浴鹽」，是一種新興毒品，成分結構類似安非他命，同屬中樞神經興奮劑，致死率極高。

對此，安嫂弟弟再度發聲，控訴死者是遭到投毒害命，「姐姐離世前還去做過健康檢查，都沒有任何藥物反應，身體都是健康狀況，根本不碰毒的姐姐，怎麼可能中毒而亡，所以是不是被你這垃圾摻毒致死，你心裡有數，你還有臉自白說是姐姐自己吸毒，老天爺會看的～你這畜牲等著。」

身陷殺妻疑雲，安哥今天在臉書PO出影片，向已故妻子告白，「老婆，雖然我們在一起7年3個月又6天，但是你在我心目中，我會放一輩子。」從畫面中可見，他淚眼汪汪地對著妻子的遺照唱情歌，床頭櫃上還擺著香爐、口紅、香水，疑似為亡者生前的物品，怎料鏡頭一轉，床上還悚見一具無形女裝，夜夜伴著他入眠，最後還對著遺照深情一吻，怪異舉動令人看不透。

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