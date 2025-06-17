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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴政府租金補貼要地方出錢　侯友宜嗆：神也是你鬼也是你

▲▼ 捷運汐止東湖線開工動土典禮-侯友宜 。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／新北報導

繼中央政府大砍地方一般性補助款後，內政部又要求地方政府，須分擔中央擴大租金補貼政策之經費，引發地方不滿。新北市國民黨團聯合質詢指出，總統賴清德選舉時話講得很好聽，如今總統政見卻要地方實現；新北市長侯友宜也砲轟中央，「神也是你，鬼也是你！」

議員江怡臻指出，行政院長卓榮泰大砍地方一般性補助款後，又拋出「輪迴說」，指支持中央預算的立委及所屬縣市將優先補助，但這樣的說法連民進黨內部及罷免團體都不埋單；江怡臻也提到，若依卓說法，新北市6藍6綠立委，是否代表經費要被扣一半？若還要細分選區，是否代表土樹三鶯是綠委就可拿到經費，板橋一藍一綠就只能拿一半？「難道中央執政可以分顏色？」

侯友宜回應，「卓院長這番話不對、不得體」，中央跟地方的施政要有延續性跟一致性，才可以照顧到整體需要照顧的人，中央不應該砍到一般性補助款，這都是弱勢族群最需要的。

江怡臻也進一步提到，中央除了剋扣地方一般性補助款，如今又要剋扣租金補助，內政部已發函地方要求分擔經費，其中新北市就要自籌30%、約18億元，賴清德競選總統喊出要擴大至75萬戶租金補貼，現在竟要地方政府擦屁股，根本是總統政見卻要地方實現；另在一般性補助款部分，高雄、台南不斷抱怨被大砍，結果砍完之後拿得還是比新北市多，必須為404萬新北市民抱屈。

對於江怡臻的說法，侯友宜也回應「心有戚戚焉」，新北市人口遠超過高雄、台南，但長期以來中央給新北的人均預算卻是最少，而高雄、台南一般性補助款被中央砍完之後，甚至還比新北市不砍還要多，中央對地方多多補助是件開心的事，但希望要均衡。

侯友宜也批評，剋扣一般性補助款跟租金補貼，這兩項是中央做得非常不應該的事情，尤其中央敲鑼打鼓說要擴大租金補貼至75萬戶，但現在又說是地方自治事項，如今財畫法修正後預算都還沒有下來，新北就要多付18點多億元，要去哪裡籌？中央用這種方式剋扣最弱勢的族群，根本「神也是你，鬼也是你」，倒楣的卻是人民及最弱勢族群，這是非常不應該的事情。
 

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