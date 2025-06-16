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蘇貞昌沒多給新北預算？　綠議員打臉劉和然：連侯友宜都感謝

▲▼蘇貞昌、侯友宜視察五股交流道改善工程，侯盼與中央攜手加速進度。（圖／新北市政府提供）

▲時任行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜視察五股交流道改善工程，侯盼與中央攜手加速進度。（圖／新北市政府提供）

政治中心／綜合報導

新北市副市長劉和然幫洪孟楷站台宣講時說，稱前行政院長蘇貞昌任內沒有多幫新北市爭取預算。對此，民進黨議員翁震州列舉5項蘇在院長任內大力建設新北的實例，連新北市長侯友宜都曾特別發臉書文感謝「中央核定這份大禮」。翁直言，劉和然做得不好不反省，還引用錯誤資料造謠，套一句台中市盧秀燕市長說的，「不會做就換人做」。

新北市副市長劉和然幫洪孟楷站台宣講時說，蘇貞昌當院長的時候，有沒有多幫新北市爭取預算？沒有，蘇巧慧沒有、蘇貞昌沒有，結果洪孟楷跟其他5個立委幫新北市爭取374億，「這叫做表現不好的立委？」

劉和然說，做對的事情要被罷免，在旁邊「喊燒」、沒在做事情的，黨意大於個人意見，民進黨現在要把好的立委罷免掉，讓立法院民進黨自己在立法院過半，就可以隨所欲為。

對此，新北市議員翁震州直言，新北市副市長劉和然為了拚自己的市長初選、為了護航國民黨不適任立委，竟然公然造謠蘇貞昌沒多給新北市一毛錢。光是網路上搜尋，就可以看到蘇貞昌在行政院長任內如何大力建設新北。

第一，2019年核定捷運環狀線二期總經費近1400億，中央補助就高達331億，當時新北市長侯友宜還特別發臉書文感謝「中央核定這份大禮」。第二，為紓解新北各高速公路交流道壅塞，北土城、林口、五股、汐止等4大交流道的新建或改善工程，也都是蘇院長核定，總經費超過110億，是全國最多，新北市府也都在歷次核定後表示感謝。

第三，中央在前瞻建設經費中編列約200億元補助全國停車場，核定給新北市就有23座，約40億元，占全國的5分之1，同樣是全國最多。第四，教育補助方面，從校舍耐震補強、班班有冷氣、操場跑道、球場、兒童遊戲場、視聽教室、午餐廚房，到老舊廁所更新，中央總共給了新北超過66億元。第五，在社會社宅方面，光板橋，由住都中心正在興建的，就有5處、投入近40億元。

翁震州說，蘇院長任內投注龐大預算大力建設新北，每一項建設都讓新北市民有感，連侯友宜市長都曾發文感謝。反觀劉和然副市長，應該好好反省為何2025年「遠見縣市長施政滿意度調查中，侯市長不僅輸給民進黨執政的高雄市和台南市，與蔣萬安張善政並列直轄市後段班，滿意度59.7%還是全國倒數第七名。

翁震州批，劉和然做得不好不反省，還引用錯誤資料造謠，套一句台中市盧秀燕市長說的，「不會做就換人做」。

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